Кубок Украины22 апреля 2026, 16:15 | Обновлено 22 апреля 2026, 16:34
Пономаренко сказал, с кем хочет сыграть в финале Кубка Украины
Форвард Динамо выбрал соперника
Форвард Динамо Матвей Пономаренко в финале Кубка Украины хотел бы сыграть против Металлиста 1925, которому команда недавно проиграла в матче УПЛ.
«С кем играть в финале? Без разницы, потому что нам главное выиграть Кубок. Но все же недавно проиграли Металлисту 1925 в УПЛ, а я не мог сыграть в этом матче».
«Поэтому нужно брать с ними реванш», – сказал Пономаренко.
Во втором полуфинале сыграют Металлист 1925 и Чернигов.
