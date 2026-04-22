22 апреля 2026, 16:15 | Обновлено 22 апреля 2026, 16:34
Пономаренко сказал, с кем хочет сыграть в финале Кубка Украины

Форвард Динамо выбрал соперника

Форвард Динамо Матвей Пономаренко в финале Кубка Украины хотел бы сыграть против Металлиста 1925, которому команда недавно проиграла в матче УПЛ.

«С кем играть в финале? Без разницы, потому что нам главное выиграть Кубок. Но все же недавно проиграли Металлисту 1925 в УПЛ, а я не мог сыграть в этом матче».

«Поэтому нужно брать с ними реванш», – сказал Пономаренко.

Во втором полуфинале сыграют Металлист 1925 и Чернигов.

Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
