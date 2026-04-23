ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Шахтера стал руководителем академии клуба из Бразилии
Марлос трудоустроился в «Паране»
Клуб второго бразильского дивизиона (Серии Б) «Парана» официально объявил о назначении экс-вингера «Шахтера» и сборной Украины Марлоса на должность технического координатора молодежных команд.
В обязанности Марлоса будет входить контроль за тренировками, а также наблюдение за развитием юных футболистов «Параны».
Также с приходом Марлоса в «Паране» произойдет значительное расширение структуры работы клубной академии.
«Я очень рад начать эту работу в клубе «Парана». Я хочу внести свой вклад, используя свой опыт, чтобы помочь в развитии как спортсменов, так и людей. У клуба есть традиция поиска талантов, и мы будем работать над дальнейшим укреплением этого процесса», – заявил Марлос.
Марлос покинул «Шахтер» в конце 2021 года, а в феврале 2022-го на правах свободного агента перешел в «Атлетико Паранаэнсе», где провел сезон, после чего вновь оказался без клуба.
В начале мая 2024 года стало известно о решении Марлоса завершить профессиональную карьеру футболиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
