ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Шахтера стал руководителем академии клуба из Бразилии

Клуб второго бразильского дивизиона (Серии Б) «Парана» официально объявил о назначении экс-вингера «Шахтера» и сборной Украины Марлоса на должность технического координатора молодежных команд.

В обязанности Марлоса будет входить контроль за тренировками, а также наблюдение за развитием юных футболистов «Параны».

Также с приходом Марлоса в «Паране» произойдет значительное расширение структуры работы клубной академии.

«Я очень рад начать эту работу в клубе «Парана». Я хочу внести свой вклад, используя свой опыт, чтобы помочь в развитии как спортсменов, так и людей. У клуба есть традиция поиска талантов, и мы будем работать над дальнейшим укреплением этого процесса», – заявил Марлос.

Марлос покинул «Шахтер» в конце 2021 года, а в феврале 2022-го на правах свободного агента перешел в «Атлетико Паранаэнсе», где провел сезон, после чего вновь оказался без клуба.

В начале мая 2024 года стало известно о решении Марлоса завершить профессиональную карьеру футболиста.