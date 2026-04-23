В команде Трампа определились со сборной, которая заменит Иран на ЧМ-2026

Представитель Дональда Трампа обратился к ФИФА с предложением заменить сборную Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу 2026 года.

По информации Financial Times, инициатором выступил специальный посланник Паоло Дзамполли, который заявил, что предложил Трампу и Инфантино заменить Иран.

«Я итальянец и мечтаю увидеть Скуадру адзурру на турнире в США. С четырьмя титулами они заслуживают участия», – сказал Дзамполли.

Иран уже квалифицировался на мундиаль через отбор и готовится к турниру. В то же время Италия в третий раз подряд не смогла пробиться на ЧМ, проиграв в плей-офф.

Ранее обсуждался вариант переноса матчей иранцев в Мексику из-за вопросов безопасности, однако в ФИФА решили не менять календарь.