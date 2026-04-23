ГАЛСТЯН: «Никогда в жизни такого не испытывал. Буду рассказывать детям»
Эдуард Галстян убежден, что у его команды будут шансы на победу в кубковом финале
Защитник «Чернигова» Эдуард Галстян, эксклюзивно для Sport.ua, отметил, что полуфинальный матч с «Металлистом 1925» навсегда останется в воспоминаниях.
– Какие ваши впечатления после игры?
– Если честно, не могу передать впечатления, потому что никогда в жизни такого не испытывал. Надеюсь, это не последний раз, потому что еще один матч впереди. Это точно запомнится на всю жизнь. Буду рассказывать об этом детям и всем родственникам.
– Ваш вратарь сегодня творил чудеса и отразил все, что летело в рамку. Как его поздравите?
– Уже поздравили вратаря. Но все впереди. Он наш капитан, который всегда спасает нас, в котором мы очень уверены. Понимаем, что на него можно положиться.
– Вы не доиграли поединок до конца. В чем причина замены?
– Немного было уже тяжело в концовке, и хорошо, что есть люди, которые могут заменить и сыграть.
– Что вам сказал тренер в перерыве, что вы прибавили во втором тайме?
– В первую очередь, это вера в наши действия на поле. Даже потому, что нас было 10 человек на поле, мы верили в то, что можем одержать победу. Конечно, было очень тяжело. Соперник очень сильный. Это Премьер-лига. Меня до сих пор переполняют эмоции.
– Эмоций будет еще больше в финале Кубка на заполненном стадионе с трофеем у кромки поля. Есть шансы на успех?
– Судя по сегодняшнему матчу, могу сказать, что шансы есть всегда, и они будут. Мы точно на поле не будем выглядеть фаворитами, но попытаемся победить.
Эдуард Галстян покинул поле на 79-й минуте. Его партнеры отстояли нулевую ничью и победили по пенальти (6:5). В финале «Чернигов» сыграет против «Динамо».
