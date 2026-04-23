Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГАЛСТЯН: «Никогда в жизни такого не испытывал. Буду рассказывать детям»
Кубок Украины
23 апреля 2026, 02:04
173
0

ГАЛСТЯН: «Никогда в жизни такого не испытывал. Буду рассказывать детям»

Эдуард Галстян убежден, что у его команды будут шансы на победу в кубковом финале

23 апреля 2026, 02:04 |
173
0
ГАЛСТЯН: «Никогда в жизни такого не испытывал. Буду рассказывать детям»
ФК Чернигов

Защитник «Чернигова» Эдуард Галстян, эксклюзивно для Sport.ua, отметил, что полуфинальный матч с «Металлистом 1925» навсегда останется в воспоминаниях.

– Какие ваши впечатления после игры?

– Если честно, не могу передать впечатления, потому что никогда в жизни такого не испытывал. Надеюсь, это не последний раз, потому что еще один матч впереди. Это точно запомнится на всю жизнь. Буду рассказывать об этом детям и всем родственникам.

– Ваш вратарь сегодня творил чудеса и отразил все, что летело в рамку. Как его поздравите?

– Уже поздравили вратаря. Но все впереди. Он наш капитан, который всегда спасает нас, в котором мы очень уверены. Понимаем, что на него можно положиться.

– Вы не доиграли поединок до конца. В чем причина замены?

– Немного было уже тяжело в концовке, и хорошо, что есть люди, которые могут заменить и сыграть.

– Что вам сказал тренер в перерыве, что вы прибавили во втором тайме?

– В первую очередь, это вера в наши действия на поле. Даже потому, что нас было 10 человек на поле, мы верили в то, что можем одержать победу. Конечно, было очень тяжело. Соперник очень сильный. Это Премьер-лига. Меня до сих пор переполняют эмоции.

– Эмоций будет еще больше в финале Кубка на заполненном стадионе с трофеем у кромки поля. Есть шансы на успех?

– Судя по сегодняшнему матчу, могу сказать, что шансы есть всегда, и они будут. Мы точно на поле не будем выглядеть фаворитами, но попытаемся победить.

Эдуард Галстян покинул поле на 79-й минуте. Его партнеры отстояли нулевую ничью и победили по пенальти (6:5). В финале «Чернигов» сыграет против «Динамо».

Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу пенальти серия пенальти эксклюзив Металлист 1925
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем