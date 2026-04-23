Впервые за 7 лет в финале Кубка Украины сыграет команда из Первой лиги

Чернигов стал первым за последние семь лет финалистом Кубка Украины из Первой лиги страны.

22 апреля команда сенсационно прошла Металлист 1925 в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 6:5).

Семь лет назад (в сезоне 2018/19) до финала Кубка добрался перволиговый Ингулец, который в решающем поединке потерпел поражение от донецкого Шахтера со счетом 0:4.

В финале Кубка Украины 2025/26 Чернигов встретится с киевским Динамо. Встреча состоится 20 матч на стадионе Арена Львов.

Видеообзор матча Чернигов – Металлист 1925 (0:0, пен. 6:5)