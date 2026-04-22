Два гола за весь турнир. Как Чернигов до финала Кубка Украины добрался
Чернигов прошел Атлет, Кривбасс, Лесное, Феникс-Мариуполь и Металлист 1925
22 апреля Чернигов вышел в финал Кубка Украины 2025/26, сенсационно переиграл Металлист 1925 в серии пенальти.
Чернигов, который выступает в Первой лиги страны, стартовал в Кубке с 1/32 и на пути к финалу выиграл пять матчей.
За пять поединков подопечные Валерия Черного забили всего два гола: один мяч киевскому Атлету и один ФК Лесное.
Путь Чернигова к финалу Кубка Украины:
- 1/32 финала: Атлет – Чернигов – 0:1
- 1/16 финала: Чернигов – Кривбасс – 3:0 (тех. победа)
- 1/8 финала: Чернигов – Лесное – 1:1 (пен. 4:3)
- 1/4 финала: Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (пен. 5:4)
- 1/2 финала: Чернигов – Металлист 1925 – 0:0 (пен. 6:5)
В решающем поединке Кубка Украины Чернигов сыграет против киевского Динамо. Встреча состоится 20 мая на Арене Львов.
Для сравнения, Динамо, которое стартовало с 1/8 финала, за четыре игры забило девять мячей.
Путь Динамо к финалу Кубка Украины:
- 1/16 финала: Александрия – Динамо – 1:2
- 1/8 финала: Динамо – Шахтер – 2:1
- 1/4 финала: Динамо – Ингулец – 2:0
- 1/2 финала: Буковина – Динамо – 0:3
