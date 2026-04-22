  4. Два гола за весь турнир. Как Чернигов до финала Кубка Украины добрался
Кубок Украины
22 апреля 2026, 23:29 | Обновлено 23 апреля 2026, 00:37
1246
4

Два гола за весь турнир. Как Чернигов до финала Кубка Украины добрался

Чернигов прошел Атлет, Кривбасс, Лесное, Феникс-Мариуполь и Металлист 1925

22 апреля 2026, 23:29 | Обновлено 23 апреля 2026, 00:37
1246
4 Comments
Два гола за весь турнир. Как Чернигов до финала Кубка Украины добрался

22 апреля Чернигов вышел в финал Кубка Украины 2025/26, сенсационно переиграл Металлист 1925 в серии пенальти.

Чернигов, который выступает в Первой лиги страны, стартовал в Кубке с 1/32 и на пути к финалу выиграл пять матчей.

За пять поединков подопечные Валерия Черного забили всего два гола: один мяч киевскому Атлету и один ФК Лесное.

Путь Чернигова к финалу Кубка Украины:

  • 1/32 финала: Атлет – Чернигов – 0:1
  • 1/16 финала: Чернигов – Кривбасс – 3:0 (тех. победа)
  • 1/8 финала: Чернигов – Лесное – 1:1 (пен. 4:3)
  • 1/4 финала: Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (пен. 5:4)
  • 1/2 финала: Чернигов – Металлист 1925 – 0:0 (пен. 6:5)

В решающем поединке Кубка Украины Чернигов сыграет против киевского Динамо. Встреча состоится 20 мая на Арене Львов.

Для сравнения, Динамо, которое стартовало с 1/8 финала, за четыре игры забило девять мячей.

Путь Динамо к финалу Кубка Украины:

  • 1/16 финала: Александрия – Динамо – 1:2
  • 1/8 финала: Динамо – Шахтер – 2:1
  • 1/4 финала: Динамо – Ингулец – 2:0
  • 1/2 финала: Буковина – Динамо – 0:3

Инфографика

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Какая-то нелепость. По факту за весь турнир обыграли лишь аматоров в одной игре и в один мяч
Думаю таке вперше в історії Кубку України
Должны Кривбассу)
