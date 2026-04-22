Игра в одни ворота. Статистика полуфинала Кубка Металлист 1925 – Чернигов
Харьковская команда доминировала на протяжении всего матча, но проиграла в серии пенальти
22 апреля Чернигов сенсационно переиграл Металлисту 1925 в полуфинале Кубка Украины сезона 2025/26.
Основное время игры завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказался Чернигов – 6:5.
На протяжении всего поединка харьковская команда доминировала – 31 удар против 0, 13 ударов в створ ворот против 0 и 15 угловых против 1.
Чернигов практически всю встречу играл в меньшинстве – на 3-й минуте прямую красную карточку получил Павел Шушко.
Чернигов в финале Кубка Украины встретится с киевским Динамо. Матч пройдет 20 мая на стадионе Арена Львов.
Статистика матча Металлист 1925 – Чернигов
