Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игра в одни ворота. Статистика полуфинала Кубка Металлист 1925 – Чернигов
Кубок Украины
22 апреля 2026, 22:32 | Обновлено 22 апреля 2026, 22:34
Харьковская команда доминировала на протяжении всего матча, но проиграла в серии пенальти

ФК Чернигов

22 апреля Чернигов сенсационно переиграл Металлисту 1925 в полуфинале Кубка Украины сезона 2025/26.

Основное время игры завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказался Чернигов – 6:5.

На протяжении всего поединка харьковская команда доминировала – 31 удар против 0, 13 ударов в створ ворот против 0 и 15 угловых против 1.

Чернигов практически всю встречу играл в меньшинстве – на 3-й минуте прямую красную карточку получил Павел Шушко.

Чернигов в финале Кубка Украины встретится с киевским Динамо. Матч пройдет 20 мая на стадионе Арена Львов.

Статистика матча Металлист 1925 – Чернигов

Даниил Агарков
