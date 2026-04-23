Ярмоленко обратился к команде, которая хочет оформить его трансфер
Вингер киевлян поздравил команду из Чернигова
Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко отреагировал на выход ФК «Чернигов» в финал Кубка Украины и поддержал будущего соперника в решающем матче.
После сенсационной победы над «Металлистом 1925» в серии пенальти голкипер черниговцев Максим Татаренко обратился к ветерану сборной Украины:
«Николаевич, увидимся в финале», – сказал вратарь в видео.
Позже Ярмоленко перепостил это обращение в своих сториз в Instagram и поздравил команду с достижением:
«Поздравляю с историческим выходом в финал», – написал футболист.
В финале Кубка Украины 20 мая «Динамо» (Киев) сыграет против «Чернигова» на «Арене Львов».
