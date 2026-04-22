В Чернигове обратились к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Команда обыграла «Металлист 1925» в серии пенальти
Представитель Первой лиги «Чернигов» устроил громкую сенсацию, обыграв «Металлист 1925» в полуфинале Кубка Украины. Основное время встречи завершилось без голов – 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались черниговцы – 6:5.
Таким образом, «Чернигов» вышел в финал турнира, где сыграет против «Динамо» Киев.
Главный герой матча с «Металлистом 1925», вратарь Максим Татаренко обратился к Андрею Ярмоленко после сенсационной победы.
«Николаевич, встретимся в финале», – сказал Татаренко и громко отпраздновал победу.
Напомним, что Ярмоленко является воспитанником черниговского футбола и начинал свои первые шаги в профессиональном футболе за «Десну».
