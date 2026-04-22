Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Чернигове обратились к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Кубок Украины
22 апреля 2026, 23:02 | Обновлено 22 апреля 2026, 23:07
2315
0

В Чернигове обратились к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины

Команда обыграла «Металлист 1925» в серии пенальти

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Представитель Первой лиги «Чернигов» устроил громкую сенсацию, обыграв «Металлист 1925» в полуфинале Кубка Украины. Основное время встречи завершилось без голов – 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались черниговцы – 6:5.

Таким образом, «Чернигов» вышел в финал турнира, где сыграет против «Динамо» Киев.

Главный герой матча с «Металлистом 1925», вратарь Максим Татаренко обратился к Андрею Ярмоленко после сенсационной победы.

«Николаевич, встретимся в финале», – сказал Татаренко и громко отпраздновал победу.

Напомним, что Ярмоленко является воспитанником черниговского футбола и начинал свои первые шаги в профессиональном футболе за «Десну».

  

По теме:
Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу Металлист 1925 Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олийченко
Оцените материал
(55)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем