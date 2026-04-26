  Вратарь сборной Украины попал в список игроков, от которых клуб избавится
Вратарь сборной Украины попал в список игроков, от которых клуб избавится

«Реал» может продать Лунина летом

Вратарь сборной Украины попал в список игроков, от которых клуб избавится
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский журналист Альберто Перейро в эфире Onda Cero рассказал о возможных масштабных изменениях в составе «Реал Мадрид» в летнее трансферное окно.

По его информации, мадридский клуб готов расстаться сразу с десятью футболистами – посредством продаж и аренды.

Наиболее определённой является ситуация с Давидом Алабой, чей уход практически уже решён. Далее список значительно шире: Андрей Лунин, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Браим Диас, Фран Гарсия, Эдуардо Камавинга, Гонсало Гарсия и Дани Карвахаль

Также в клубе ожидают решений по поводу аренды и молодых игроков, которые могут временно покинуть команду для дальнейшего развития.

Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
