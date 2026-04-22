Лунин и Реал приняли резонансное решение относительно будущего
Вратарь покинет команду
В «Реал» готовятся к изменениям на позиции вратаря, которые повлияют на будущее украинца Андрея Лунина.
По информации журналиста Эдуардо Инди, клуб готов к продаже Лунина уже в ближайшее трансферное окно, несмотря на действующий контракт до 2030 года. Основная причина – желание самого вратаря получать стабильную игровую практику, которой в мадридском клубе ему не хватает из-за статуса дублера Тибо Куртуа.
В «Реале» считают, что сейчас подходящий момент для перехода Лунина в другой европейский клуб, где он сможет стать первым номером.
Его возможным преемником в структуре клуба называют молодого голкипера из академии Хави Наварро, которого планируют постепенно привлекать к основной команде в качестве второго вратаря.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Мирон Маркевич возглавит национальную команду после ухода Сергея Реброва
Легендарный тренер считает, что команду должен возглавить Мирон Маркевич