Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лунин и Реал приняли резонансное решение относительно будущего
22 апреля 2026, 23:02
Лунин и Реал приняли резонансное решение относительно будущего

Вратарь покинет команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В «Реал» готовятся к изменениям на позиции вратаря, которые повлияют на будущее украинца Андрея Лунина.

По информации журналиста Эдуардо Инди, клуб готов к продаже Лунина уже в ближайшее трансферное окно, несмотря на действующий контракт до 2030 года. Основная причина – желание самого вратаря получать стабильную игровую практику, которой в мадридском клубе ему не хватает из-за статуса дублера Тибо Куртуа.

В «Реале» считают, что сейчас подходящий момент для перехода Лунина в другой европейский клуб, где он сможет стать первым номером.

Его возможным преемником в структуре клуба называют молодого голкипера из академии Хави Наварро, которого планируют постепенно привлекать к основной команде в качестве второго вратаря.

ФОТО. Ямаль получил травму во время исполнения пенальти и рухнул на газон
Два дубля и красная. Атлетико сенсационно проиграл матч Ла Лиги на 5 голов
Барселона и Сельта выбрали стартовые составы на матч чемпионата Испании
Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Футбол | 22 апреля 2026, 13:41 16
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник

Мирон Маркевич возглавит национальную команду после ухода Сергея Реброва

Йожеф САБО: «Есть только один достойный кандидат на замену Реброва»
Футбол | 22 апреля 2026, 23:42 0
Йожеф САБО: «Есть только один достойный кандидат на замену Реброва»
Йожеф САБО: «Есть только один достойный кандидат на замену Реброва»

Легендарный тренер считает, что команду должен возглавить Мирон Маркевич

Ястремская на двух тай-брейках уступила 88-й ракетке на тысячнике в Мадриде
Теннис | 22.04.2026, 19:26
Ястремская на двух тай-брейках уступила 88-й ракетке на тысячнике в Мадриде
Ястремская на двух тай-брейках уступила 88-й ракетке на тысячнике в Мадриде
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 22.04.2026, 07:52
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
Бокс | 22.04.2026, 07:22
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
Таке враження, що рішення в Реалі ухвалює Донні. Зранку одне, після обіду інше протилежне, а увечері взагалі щось нове.
Пора, може нарешті заграє в якомусь іншому клубі 
Популярные новости
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 122
Футбол
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
21.04.2026, 22:06 5
Футбол
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21.04.2026, 10:37 26
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
21.04.2026, 12:31 3
Бокс
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
22.04.2026, 09:12 18
Футбол
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
Бокс
