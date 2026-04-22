  4. Известна оценка Лунина за победу Реала в матче против Алавеса
22 апреля 2026, 07:09 |
1081
0

Известна оценка Лунина за победу Реала в матче против Алавеса

Украинский вратарь отыграл весь матч

22 апреля 2026, 07:09 |
1081
0
Известна оценка Лунина за победу Реала в матче против Алавеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Алавесом» в матче 33-го тура Ла Лиги — 2:1.

В стартовом составе «бланкос» вышел украинский голкипер Андрей Лунин. В течение встречи он пропустил один мяч, совершил четыре сейва, продемонстрировал 86% точности передач и совершил 44 касания мяча. По версии SofaScore вратарь получил оценку 7,6 балла.

Лучшим игроком матча стал вингер мадридцев Винисиус Жуниор. Бразилец забил один из голов и получил самую высокую оценку матча — 9,4 балла.

Оценки матча «Реал Мадрид» — «Алавес» от SofaScore

По теме:
Жирона – Бетис – 2:3. Как забил Цыганков. Видео голов и обзор матча
У кого 8.0? Стала известна оценка Цыганкова за гол Бетису
Реал разобрался с Алавесом. Лунин пропустил на последних минутах
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Алавес Ла Лига Андрей Лунин Винисиус Жуниор Тони Мартинес Реал - Алавес оценки SofaScore
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Футбол | 21 апреля 2026, 08:22 30
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины

Команду после завершения сезона может возглавить Александр Петраков

Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Футбол | 21 апреля 2026, 07:10 5
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера

«Волки» проиграли 0:1

«Именно это его раздражает». У Энрике растет недовольство игрой Забарного
Футбол | 21.04.2026, 22:33
«Именно это его раздражает». У Энрике растет недовольство игрой Забарного
«Именно это его раздражает». У Энрике растет недовольство игрой Забарного
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Футбол | 21.04.2026, 08:10
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Интер – Комо – 3:2. Большой камбек в полуфинале Кубка. Видео голов и обзор
Футбол | 22.04.2026, 02:47
Интер – Комо – 3:2. Большой камбек в полуфинале Кубка. Видео голов и обзор
Интер – Комо – 3:2. Большой камбек в полуфинале Кубка. Видео голов и обзор
Популярные новости
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 9
Футбол
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01 4
Футбол
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
20.04.2026, 08:02 3
Бокс
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
20.04.2026, 07:00 8
Футбол
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
20.04.2026, 14:49
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 5
Футбол
