Известна оценка Лунина за победу Реала в матче против Алавеса

Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Алавесом» в матче 33-го тура Ла Лиги — 2:1.

В стартовом составе «бланкос» вышел украинский голкипер Андрей Лунин. В течение встречи он пропустил один мяч, совершил четыре сейва, продемонстрировал 86% точности передач и совершил 44 касания мяча. По версии SofaScore вратарь получил оценку 7,6 балла.

Лучшим игроком матча стал вингер мадридцев Винисиус Жуниор. Бразилец забил один из голов и получил самую высокую оценку матча — 9,4 балла.

