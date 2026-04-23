Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ над Нантом
Франция
23 апреля 2026, 15:27
Парижский клуб разгромил соперника со счетом 3:0 в поединке, который состоялся 22 апреля

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный провел весь матч в составе ПСЖ и помог парижской команде победить «Нант» (3:0) в поединке 26-го тура чемпионата Франции.

Журналисты позитивно оценили выступление 23-летнего футболиста, однако отметили нестабильность игрока, которая является одним из его главных недостатков:

«Выступая в среду, украинец показал неоднозначную игру – были как хорошие моменты, включая успешные оборонительные действия, так и менее впечатляющие, с несколькими неточностями (в единоборствах или позиционировании), которые в итоге оказались безобидными.

Этот матч вряд ли изменит его развитие в Париже или нарушит сложившуюся иерархию», – отметило издание Footmercato.

«В целом украинец показал уверенную игру. Заметен прогресс, хотя центральный защитник по-прежнему способен как на блестящие действия (отличные перехваты мяча), так и на полные провалы (неудачные выносы) за очень короткий промежуток времени.

Однако его передачи были чистыми и точными», – считают в Maxifoot.

«Безупречен в обороне. Надежный в единоборствах. Он идеально нейтрализовал нападающих Нанта», – уверены журналисты VIPSG.

По теме:
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Нант Илья Забарный
Николай Тытюк Источник: Footmercato
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем