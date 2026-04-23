Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ над Нантом
Парижский клуб разгромил соперника со счетом 3:0 в поединке, который состоялся 22 апреля
Защитник сборной Украины Илья Забарный провел весь матч в составе ПСЖ и помог парижской команде победить «Нант» (3:0) в поединке 26-го тура чемпионата Франции.
Журналисты позитивно оценили выступление 23-летнего футболиста, однако отметили нестабильность игрока, которая является одним из его главных недостатков:
«Выступая в среду, украинец показал неоднозначную игру – были как хорошие моменты, включая успешные оборонительные действия, так и менее впечатляющие, с несколькими неточностями (в единоборствах или позиционировании), которые в итоге оказались безобидными.
Этот матч вряд ли изменит его развитие в Париже или нарушит сложившуюся иерархию», – отметило издание Footmercato.
«В целом украинец показал уверенную игру. Заметен прогресс, хотя центральный защитник по-прежнему способен как на блестящие действия (отличные перехваты мяча), так и на полные провалы (неудачные выносы) за очень короткий промежуток времени.
Однако его передачи были чистыми и точными», – считают в Maxifoot.
«Безупречен в обороне. Надежный в единоборствах. Он идеально нейтрализовал нападающих Нанта», – уверены журналисты VIPSG.
