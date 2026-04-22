Барселона и Сельта выбрали стартовые составы на матч чемпионата Испании

В матче 33-го тура Испанской Ла Лиги 2025/26, который состоится в среду, 22 апреля, встретятся «Барселона», лидер турнирной таблицы, и «Сельта».

Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Spotify Camp Nou». Главным арбитром назначен Хосе Мунуэра Монтерро.

Наставники команд – Ханс-Дитер Флик и Клаудио Хиральдес – определились со стартовыми составами на этот поединок. Один из ключевых игроков каталонского клуба Рафинья не сыграет из-за травмы.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 79 баллов. «Сельта» разместилась на шестой позиции, имея в своем активе 44 пункта.

Стартовые составы Барселоны и Сельты на матч чемпионата Испании: