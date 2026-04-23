Барселона одолела Сельту, Ямаль реализовал пенальти и травмировался

В среду, 22 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Барселона» и «Сельта». Каталонский клуб одолел соперника со счетом 1:0.

В первом тайме гол забил испанский футболист Ламин Ямаль, который реализовал пенальти на 40-й минуте. Из-за травмы вингер был вынужден покинуть поле еще до перерыва.

В другом поединке игрового дня «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Хетафе» (0:1) из-за автогола полузащитника Йона Горротксатеги, который срезал мяч в собственные ворота.

Чемпионат Испании, 33-й тур. 22 апреля

Барселона – Сельта – 1:0

Гол: Ямаль, 40 (пен)

Реал Сосьедад – Хетафе – 0:1

Гол: Горротксатеги, 29 (автогол)