Барселона одолела Сельту, Ямаль реализовал пенальти и травмировался
Каталонский клуб потерял одного из ключевых футболистов в матче 33-го тура чемпионата Испании
В среду, 22 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Барселона» и «Сельта». Каталонский клуб одолел соперника со счетом 1:0.
В первом тайме гол забил испанский футболист Ламин Ямаль, который реализовал пенальти на 40-й минуте. Из-за травмы вингер был вынужден покинуть поле еще до перерыва.
В другом поединке игрового дня «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Хетафе» (0:1) из-за автогола полузащитника Йона Горротксатеги, который срезал мяч в собственные ворота.
Чемпионат Испании, 33-й тур. 22 апреля
Барселона – Сельта – 1:0
Гол: Ямаль, 40 (пен)
Реал Сосьедад – Хетафе – 0:1
Гол: Горротксатеги, 29 (автогол)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
