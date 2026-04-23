Барселона – Сельта – 1:0. Пенальти и травма Ямаля. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 33-го тура Ла Лиги
Вечером 22 апреля состоялся стартовый поединок 33-го тура Ла Лиги.
Барселона нанесла поражение Сельте с минимальным перевесом (1:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный в матче гол забил Ламин Ямаль, реализовав пенальти на 40-й минуте.
Исполняя 11-метровый удар, форвард каталонской команды получил травму и был заменен в конце первого тайма.
Топ-5 Ла Лиги: Барселона (82 очка), Реал Мадрид (73), Вильярреал (61), Атлетико (57), Бетис (49).
Ла Лига. 33-й тур. 22 апреля
Барселона – Сельта – 1:0
Гол: Ламин Ямаль, 40 (пен)
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Ламин Ямаль, 40 мин (пен)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|32
|27
|1
|4
|85 - 30
|25.04.26 17:15 Хетафе - Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано15.03.26 Барселона 5:2 Севилья
|82
|2
|Реал Мадрид
|32
|23
|4
|5
|67 - 30
|24.04.26 22:00 Бетис - Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче
|73
|3
|Вильярреал
|31
|19
|4
|8
|56 - 36
|23.04.26 22:30 Реал Овьедо - Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал08.03.26 Вильярреал 2:1 Эльче
|61
|4
|Атлетико Мадрид
|32
|17
|6
|9
|53 - 35
|25.04.26 22:00 Атлетико Мадрид - Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе
|57
|5
|Бетис
|32
|12
|13
|7
|48 - 40
|24.04.26 22:00 Бетис - Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис15.03.26 Бетис 1:1 Сельта
|49
|6
|Хетафе
|32
|13
|5
|14
|28 - 32
|25.04.26 17:15 Хетафе - Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе
|44
|7
|Сельта
|32
|11
|11
|10
|44 - 41
|26.04.26 22:00 Вильярреал - Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта22.03.26 Сельта 3:4 Алавес15.03.26 Бетис 1:1 Сельта
|44
|8
|Реал Сосьедад
|32
|11
|9
|12
|49 - 49
|26.04.26 15:00 Райо Вальекано - Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна
|42
|9
|Атлетик Бильбао
|32
|12
|5
|15
|34 - 45
|25.04.26 22:00 Атлетико Мадрид - Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао
|41
|10
|Осасуна
|32
|10
|9
|13
|37 - 39
|26.04.26 19:30 Осасуна - Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна
|39
|11
|Жирона
|32
|9
|11
|12
|35 - 48
|25.04.26 19:30 Валенсия - Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао
|38
|12
|Эспаньол
|31
|10
|8
|13
|37 - 48
|23.04.26 21:00 Райо Вальекано - Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо
|38
|13
|Валенсия
|32
|9
|9
|14
|35 - 47
|25.04.26 19:30 Валенсия - Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия
|36
|14
|Мальорка
|32
|9
|8
|15
|40 - 49
|25.04.26 15:00 Алавес - Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол
|35
|15
|Эльче
|32
|8
|11
|13
|42 - 49
|26.04.26 17:15 Реал Овьедо - Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче
|35
|16
|Райо Вальекано
|31
|8
|11
|12
|29 - 38
|23.04.26 21:00 Райо Вальекано - Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано
|35
|17
|Севилья
|31
|9
|7
|15
|39 - 51
|23.04.26 20:00 Леванте - Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия15.03.26 Барселона 5:2 Севилья08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано
|34
|18
|Алавес
|32
|8
|9
|15
|36 - 48
|25.04.26 15:00 Алавес - Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна22.03.26 Сельта 3:4 Алавес13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал
|33
|19
|Леванте
|31
|7
|8
|16
|35 - 50
|23.04.26 20:00 Леванте - Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте07.03.26 Леванте 1:1 Жирона
|29
|20
|Реал Овьедо
|31
|6
|9
|16
|24 - 48
|23.04.26 22:30 Реал Овьедо - Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо
|27
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале 20 мая во Львове сыграют Динамо Киев и Чернигов
Андрей Бусько вернулся в Черновцы