  4. Барселона – Сельта – 1:0. Пенальти и травма Ямаля. Видео гола и обзор
Чемпионат Испании
Барселона
22.04.2026 22:30 – FT 1 : 0
Сельта
Испания
23 апреля 2026, 13:14 | Обновлено 23 апреля 2026, 13:18
Смотрите видеообзор матча 33-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Вечером 22 апреля состоялся стартовый поединок 33-го тура Ла Лиги.

Барселона нанесла поражение Сельте с минимальным перевесом (1:0).

Единственный в матче гол забил Ламин Ямаль, реализовав пенальти на 40-й минуте.

Исполняя 11-метровый удар, форвард каталонской команды получил травму и был заменен в конце первого тайма.

Топ-5 Ла Лиги: Барселона (82 очка), Реал Мадрид (73), Вильярреал (61), Атлетико (57), Бетис (49).

Ла Лига. 33-й тур. 22 апреля

Барселона – Сельта – 1:0

Гол: Ламин Ямаль, 40 (пен)

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Ламин Ямаль, 40 мин (пен)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 32 27 1 4 85 - 30 25.04.26 17:15 Хетафе - Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано15.03.26 Барселона 5:2 Севилья 82
2 Реал Мадрид 32 23 4 5 67 - 30 24.04.26 22:00 Бетис - Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче 73
3 Вильярреал 31 19 4 8 56 - 36 23.04.26 22:30 Реал Овьедо - Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал08.03.26 Вильярреал 2:1 Эльче 61
4 Атлетико Мадрид 32 17 6 9 53 - 35 25.04.26 22:00 Атлетико Мадрид - Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе 57
5 Бетис 32 12 13 7 48 - 40 24.04.26 22:00 Бетис - Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис15.03.26 Бетис 1:1 Сельта 49
6 Хетафе 32 13 5 14 28 - 32 25.04.26 17:15 Хетафе - Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе 44
7 Сельта 32 11 11 10 44 - 41 26.04.26 22:00 Вильярреал - Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта22.03.26 Сельта 3:4 Алавес15.03.26 Бетис 1:1 Сельта 44
8 Реал Сосьедад 32 11 9 12 49 - 49 26.04.26 15:00 Райо Вальекано - Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна 42
9 Атлетик Бильбао 32 12 5 15 34 - 45 25.04.26 22:00 Атлетико Мадрид - Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао 41
10 Осасуна 32 10 9 13 37 - 39 26.04.26 19:30 Осасуна - Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна 39
11 Жирона 32 9 11 12 35 - 48 25.04.26 19:30 Валенсия - Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао 38
12 Эспаньол 31 10 8 13 37 - 48 23.04.26 21:00 Райо Вальекано - Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо 38
13 Валенсия 32 9 9 14 35 - 47 25.04.26 19:30 Валенсия - Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия 36
14 Мальорка 32 9 8 15 40 - 49 25.04.26 15:00 Алавес - Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол 35
15 Эльче 32 8 11 13 42 - 49 26.04.26 17:15 Реал Овьедо - Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче 35
16 Райо Вальекано 31 8 11 12 29 - 38 23.04.26 21:00 Райо Вальекано - Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано 35
17 Севилья 31 9 7 15 39 - 51 23.04.26 20:00 Леванте - Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия15.03.26 Барселона 5:2 Севилья08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано 34
18 Алавес 32 8 9 15 36 - 48 25.04.26 15:00 Алавес - Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна22.03.26 Сельта 3:4 Алавес13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал 33
19 Леванте 31 7 8 16 35 - 50 23.04.26 20:00 Леванте - Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте07.03.26 Леванте 1:1 Жирона 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24 - 48 23.04.26 22:30 Реал Овьедо - Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо 27
Полная таблица

События матча

40’
ГОЛ ! С пенальти забил Ламин Ямал (Барселона).
