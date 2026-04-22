Александра Олейникова – Симона Вальтерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 апреля украинская теннисиситка Александра Олейникова (WTA 70) начнет выступления на грунтовом турнире WTА 1000 в Мадриде, Испания.

В первом раунде украинка сыграет против Симоны Вальтерт (Швейцария, WTA 97). Поединок начнется ориентировочно в 18:20 по Киеву.

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 1:1.

Победительница поединка во втором круге встретится с 21-й сеяной Аленой Остапенко.

