Источник: бывший тренер Шахтера может возглавить сборную Украины

В Украинской футбольной ассоциации продолжается поиск тренера, который должен возглавить сборную Украины.

По информации источника, среди кандидатов на эту должность есть хорватский специалист Игорь Йовичевич, который в Украине возглавлял «Карпаты», «Шахтер» и «Днепр-1».

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».