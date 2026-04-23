  4. Источник: бывший тренер Шахтера может возглавить сборную Украины
23 апреля 2026, 22:27 |
1732
1

Источник: бывший тренер Шахтера может возглавить сборную Украины

Йовичевич входит в число кандидатов

23 апреля 2026, 22:27 |
1732
1 Comments
Источник: бывший тренер Шахтера может возглавить сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Йовичевич

В Украинской футбольной ассоциации продолжается поиск тренера, который должен возглавить сборную Украины.

По информации источника, среди кандидатов на эту должность есть хорватский специалист Игорь Йовичевич, который в Украине возглавлял «Карпаты», «Шахтер» и «Днепр-1».

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

По теме:
Клуб Ла Лиги избрал замену экс-коучу Барселоны. Это финалист ЛЧ
«Ему или Джулии Робертс». Мбаппе выбрал нового коуча Реала: реакция Арбелоа
Хаос в Челси. В клубе нет даже списка претендентов на должность тренера
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Теннис | 23 апреля 2026, 17:20 30
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде

Во втором раунде тысячника в столице Испании Ангелина выбила Марию Боузкову

Йожеф САБО: «Ему сейчас необходимо обратиться к психологу»
Футбол | 23 апреля 2026, 06:32 0
Йожеф САБО: «Ему сейчас необходимо обратиться к психологу»
Йожеф САБО: «Ему сейчас необходимо обратиться к психологу»

Бывший тренер – об ошибке Клименко

Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Футбол | 23.04.2026, 04:22
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Манчестер Сити провел успешные переговоры с преемником Гвардиолы
Футбол | 23.04.2026, 22:20
Манчестер Сити провел успешные переговоры с преемником Гвардиолы
Манчестер Сити провел успешные переговоры с преемником Гвардиолы
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Футбол | 23.04.2026, 09:17
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Комментарии 1
Прекрасна новина, ще можна запросити і Фонсеку 👌
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
22.04.2026, 09:12 18
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
22.04.2026, 07:22
Бокс
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 84
Футбол
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
Бокс
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 230
Футбол
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
22.04.2026, 07:52 19
Футбол
