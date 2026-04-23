Источник: бывший тренер Шахтера может возглавить сборную Украины
Йовичевич входит в число кандидатов
В Украинской футбольной ассоциации продолжается поиск тренера, который должен возглавить сборную Украины.
По информации источника, среди кандидатов на эту должность есть хорватский специалист Игорь Йовичевич, который в Украине возглавлял «Карпаты», «Шахтер» и «Днепр-1».
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
