Сборная УКРАИНЫ24 апреля 2026, 07:42 |
Реброва уволили из сборной в особенный день. Жена отреагировала
У сына Реброва был день рождения
Сергей Ребров официально покинул пост главного тренера сборной Украины, и это событие совпало с важной датой в его семье.
В день отставки сын тренера Александр отмечал восьмой день рождения. Жена тренера Анна Реброва поздравила сына теплыми словами в Instagram.
«Сашуня, сегодня тебе 8 лет! Мы тебя очень любим! Ты невероятный! У тебя такое большое сердце, ты такой щедрый, нежный и в то же время мужественный! Ты – мой маленький рыцарь! Свети своим сердцем! Мы всегда с тобой, мама, папа и твои братья», – написала Анна Реброва.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
