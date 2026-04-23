«Боже, да неужели». Реакция болельщиков на отставку Реброва
У сборной Украины будет новый главный тренер
УАФ прекращает сотрудничество с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым. Специалист работал с командой с 2023 года. Но главную задачу, выход сборной на ЧМ-2026, решить не смог.
Болельщики давно критиковали Реброва. И уход тренера с занимаемой должности в основном восприняли положительно.
Барселона 🇺🇦 | Життя Каталонії 💙❤️: НАКОНЕЦ-ТО 🥳🥳
Михайло: Игрок был отличный, а вот тренер – посредственный, к сожалению...
Cristian: Спасибо Реброву за победу 4-0 над Молдовой!!!
A: Это нужно было делать сразу после матча со шведами, но хоть так.
Антон: Это, конечно, хорошо, но очень-то жутко становится, когда смотришь на вероятных преемников))))))))
Варя: Я не понимаю, зачем было от Петракова избавляться. Мужик на шару почти работал по сравнению с Ребровым. И хоть за игру не было стыдно.
Максим: Что-то долго мы ждали.
Ян: Боже, да неужели. Фанаты футбола, поздравляю нас с этим.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне узнали соперника в финале Кубка Украины
Авторитетный специалист считает, что национальную команду должен возглавить отечественный специалист