  4. «Боже, да неужели». Реакция болельщиков на отставку Реброва
23 апреля 2026, 11:37 | Обновлено 23 апреля 2026, 11:40
«Боже, да неужели». Реакция болельщиков на отставку Реброва

У сборной Украины будет новый главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

УАФ прекращает сотрудничество с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым. Специалист работал с командой с 2023 года. Но главную задачу, выход сборной на ЧМ-2026, решить не смог.

Болельщики давно критиковали Реброва. И уход тренера с занимаемой должности в основном восприняли положительно.

Барселона 🇺🇦 | Життя Каталонії 💙❤️: НАКОНЕЦ-ТО 🥳🥳

Михайло: Игрок был отличный, а вот тренер – посредственный, к сожалению...

Cristian: Спасибо Реброву за победу 4-0 над Молдовой!!!

A: Это нужно было делать сразу после матча со шведами, но хоть так.

Антон: Это, конечно, хорошо, но очень-то жутко становится, когда смотришь на вероятных преемников))))))))

Варя: Я не понимаю, зачем было от Петракова избавляться. Мужик на шару почти работал по сравнению с Ребровым. И хоть за игру не было стыдно.

Максим: Что-то долго мы ждали.

Ян: Боже, да неужели. Фанаты футбола, поздравляю нас с этим.

