Йожеф САБО: «Этот тренер не готов работать со сборной Украины»
Известный в прошлом тренер – об отставке Реброва
Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо отреагировал на отставку Сергея Реброва с поста наставника сборной Украины.
«Я думал, что Ребров сам уйдет в отставку. Психологически он не готов работать со сборной Украины», – сказал Йожеф Сабо.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
