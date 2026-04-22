  4. Йожеф САБО: «Этот тренер не готов работать со сборной Украины»
22 апреля 2026, 21:22
1074
0

Йожеф САБО: «Этот тренер не готов работать со сборной Украины»

Известный в прошлом тренер – об отставке Реброва

22 апреля 2026, 21:22 |
1074
0
Йожеф САБО: «Этот тренер не готов работать со сборной Украины»
УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо отреагировал на отставку Сергея Реброва с поста наставника сборной Украины.

«Я думал, что Ребров сам уйдет в отставку. Психологически он не готов работать со сборной Украины», – сказал Йожеф Сабо.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Оцените материал
