Первые деньги за футбол и черная Волга в жизни Мирчи Луческу

Уход из жизни легендарного румынского тренера Мирчи Луческу, который в Украине известен, прежде всего, своей работой с «Шахтером» и «Динамо», вновь вывел на первый план истории из жизни этого великого футбольного человека. И Sport.ua продолжает знакомить своих читателей с некоторыми интересными эпизодами из жизни и карьеры Мирчи Луческу в рамках небольшой серии спецматериалов…

Футбольная жизнь Луческу действительно была наполнена рядом любопытных эпизодов, которые через года лишь обрастали ореолом таинственности и, как следствие, становились еще более интересными для болельщиков и хайповыми для авторов такого рода материалов. Однако сегодня мы предлагаем вернуться практически в самое начало – к тому моменту, когда Мирча только-только появился в профессиональном футболе, оформив сотрудничество с бухарестским «Динамо».

Это был 1963 год, и Мирче едва-едва исполнилось 18. Именно тогда юный Луческу заработал свои первые деньги за игру в футбол. Их будущему маститому наставнику предложило руководство «красных псов» в виде своего рода подъемных за переход в «Динамо».

До «Динамо» Мирча выступал на молодежном уровне за бухарестскую СШ № 2, откуда летом 1963-го и перебрался в стан «красных псов». Новичку практически сразу же дали возможность проявить себя – в товарищеском матче против «Динамо» Питешти (ныне эта команда носит название «Арджеш»). В той игре «Динамо» Бухарест не имело возможности задействовать сильнейший состав, так как ряд футболистов уехали в расположение национальной сборной, и это дало возможность тренерскому штабу «красных псов» во главе с Траяном Ионеску несколько поэкспериментировать, в том числе посмотрев в деле и юного Луческу.

Что правда, Мирча оказался лишь в запасе, а со стартовых минут на поле вышли другие исполнители. Позднее Луческу вспоминал, как состоялся его дебют, пусть и в товарищеском матче, за бухарестское «Динамо».

«В первом тайме я не играл. Я обменивался пасами с Даниэлем Эне где-то за воротами. Болельщики аплодировали нам. Я демонстрировал им финты: носил мяч на голове, словно «капая» им себе на спину, и это приносило мне удовлетворение. В перерыве Траян Ионеску сказал, что я выйду на поле. Не думаю, что он сделал это только потому, что услышал аплодисменты от публики в мой адрес… Но я не особо понимал, что происходит вокруг. Я знал только то, что «Динамо» Питешти ведет в счете – 2:0».

«Я вышел на поле с безумной смелостью. Я забыл, что вокруг меня были Ион Цырковнику и Георге Эне. Зрители вселили в меня уверенность. И вот, уже через 10 минут счет стал 2:2. На один из голов, забитых Эне, я ассистировал», – вспоминал Луческу.

Первое появление Мирчи на поле в футболке «Динамо» произвело хорошее впечатление на главного тренера «красных псов». Траян Ионеску не только настоял на скорейшем завершении бумажной волокиты вокруг перехода, но еще и помог юному футболисту материально, а это было крайне важно для Луческу в тот момент.

«Ионеску положил передо мной два чистых листа бумаги: для заявления о переводе и заявления о приеме на работу. Я был на седьмом небе от счастья. Затем он отвез меня домой на машине. Как только я сошел с черной «Волги», вокруг тут же собрались люди. Дядя Траян поблагодарил мою мать и дал ей пятьдесят леев мне на трамваи. Это были первые деньги, которые я заработал на футболе. Так я начал ездить на тренировки «Динамо» двумя трамваями – туда и обратно. В дороге я проводил около трех часов ежедневно», – рассказывал Мирча.

Для Мирчи Луческу этот жест со стороны главного тренера «Динамо» Бухарест действительно имел особое значение. Семья будущего великого румынского наставника переживала непростые времена, так как отец Мирчи после возвращения со Второй мировой войны испытывал проблемы со здоровьем и не мог полноценно содержать детей и супругу. Последней приходилось самой очень тяжело работать, но этого не хватало на большинство потребностей. Со слов Мирчи, у них было всего две пары кроссовок для игры в футбол на четырех братьев.

«Дома было тяжело. Моя мать изо всех сил пыталась справиться с лишениями, которые оставила ей болезнь отца. У нас было всего две пары кроссовок на всех четырех сыновей. Зимой мы по очереди надевали кроссовки. Часто, расстроенный тем, что не могу выйти поиграть в футбол, я выкупал право носить кроссовки у одного из своих братьев, которому в ответ помогал делать уроки», – отмечал Мирча.

В семье Луческу, помимо Мирчи, было еще четверо детей – братья Моцу, Стелу и Гелу, а также сестра Стела. Занятия футболом их отпрысками не были приоритетом для родителей, особенно это касалось Мирчи, которого считали наиболее «трудолюбивым ребенком», который еще в школьные годы приносил в дом различные призы, а впоследствии заработал стипендию в 175 леев.

Отец Мирчи получил ранение во время Второй мировой войны. В 2025 году Луческу рассказывал, что это произошло во время Сталинградской битвы: «После войны отец вернулся с дырой в легком и ранением в ногу, которые получил на фронте, у излучины реки Дон. Моей матери приходилось многое делать самой, но она тоже должна была заботиться и о себе. Наша старшая сестра, которая бросила школу в седьмом классе, чтобы устроиться на работу и приносить в дом дополнительную зарплату, занималась воспитанием нас. Еще один брат бросил школу в возрасте 11-12 лет и стал подмастерьем на насосном заводе «Аверса». Это было тяжело».

Из истории известно, что в 1942 году румынские войска, ставшие союзником нацистской Германии Адольфа Гитлера, участвовали в Сталинградской битве, где прикрывали фланги немецкой армии. Однако сам Мирча не конкретизировал эти моменты, так как в целом Румыния во время Второй мировой войны сперва поддерживала нацистов, а в 1944-м перешла на сторону антигитлеровской коалиции.

Что же касается занятий футболом, то здесь у Мирчи все складывалось отнюдь не так гладко: «Если кто-то из детей в понимании моих родителей и должен был стать футболистом, то это был любой из моих трех братьев. Неугомонные, неуклюжие, они часто забывали дорогу в школу или из школы, увлекаясь игрой на какой-нибудь площадке».

Сам же Мирча даже после попадания в «Динамо» оказался на грани ухода из футбола, так как дископатия поясничного отдела позвоночника на некоторое время приковала его к постели. По этой причине энтузиазм тренерского штаба, который тот испытывал в самом начале, когда Луческу только объявился в стане «красных псов», угас, и на Мирчу более не делали такой ставки, как ранее. В какой-то момент, как Луческу признавался впоследствии, он ощутил, что его мечты начинают рушиться, но… Мирча не сдался, он прошел через аренду, и вскоре вернулся в «Динамо» уже в статусе игрока национальной сборной Румынии, а эти эпизоды его карьеры с годами обросли различными рассказами, комментариями и просто слухами, превратившись в одну из наиболее легендарных личных историй игроков в летописи бухарестского гранда…