Мбаппе и Винисиус – среди лучших бомбардиров топ-5 лиг в 2026 году

Нападающие мадридского Реала Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе забили свои очередные голы за клуб в 2026 году.

После забитых мячей в ворота Алавеса в активе Винисиуса стало 13 голов в текущем году во всех турнирах, Мбаппе – 12.

Если рассмотреть топ-5 европейских чемпионатов в целом, то нападающий Баварии Гарри Кейн вне конкуренции с 21 забитым мячом.

На втором месте – Ламин Ямаль из Барселоны, в активе которого 14 голов в 2026 году.

Третье место Винисиус Жуниор разделяет с Денизом Ундавом из Штутгарта (также 13).

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в 2026 году во всех турнирах

21 – Гарри Кейн (Бавария)

14 – Ламин Ямаль (Барселона)

13 – Дениз Ундав (Штутгарт)

13 – Винисиус Жуниор (Реал)

12 – Ведат Мурики (Мальорка)

12 – Килиан Мбаппе (Реал)

12 – Игор Тиаго (Брентфорд)

12 – Рафинья (Барселона)

12 – Усман Дембеле (ПСЖ)

12 – Жоау Педру (Челси)