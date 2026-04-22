  4. Мбаппе и Винисиус – среди лучших бомбардиров топ-5 лиг в 2026 году
22 апреля 2026, 12:33 | Обновлено 22 апреля 2026, 13:03
Мбаппе и Винисиус – среди лучших бомбардиров топ-5 лиг в 2026 году

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров сильнейших европейских чемпионатов в 2026 году во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающие мадридского Реала Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе забили свои очередные голы за клуб в 2026 году.

После забитых мячей в ворота Алавеса в активе Винисиуса стало 13 голов в текущем году во всех турнирах, Мбаппе – 12.

Если рассмотреть топ-5 европейских чемпионатов в целом, то нападающий Баварии Гарри Кейн вне конкуренции с 21 забитым мячом.

На втором месте – Ламин Ямаль из Барселоны, в активе которого 14 голов в 2026 году.

Третье место Винисиус Жуниор разделяет с Денизом Ундавом из Штутгарта (также 13).

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в 2026 году во всех турнирах

21 – Гарри Кейн (Бавария)
14 – Ламин Ямаль (Барселона)
13 – Дениз Ундав (Штутгарт)
13 – Винисиус Жуниор (Реал)
12 – Ведат Мурики (Мальорка)
12 – Килиан Мбаппе (Реал)
12 – Игор Тиаго (Брентфорд)
12 – Рафинья (Барселона)
12 – Усман Дембеле (ПСЖ)
12 – Жоау Педру (Челси)

Винисиус забил 150-й гол в карьере
Барселона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Барселона – Сельта
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
Футбол | 22 апреля 2026, 10:09 11
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»

Улисс Ламас жестко раскритиковал украинского защитника

Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21 апреля 2026, 22:06 4
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Кубка Украины

Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Футбол | 22.04.2026, 06:58
Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Шевченко официально обратился к Реброву после ухода из сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 11:20
Шевченко официально обратился к Реброву после ухода из сборной Украины
Шевченко официально обратился к Реброву после ухода из сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 09:12
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Додавали б не тільки ігри,а і час на полі.
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 7
Футбол
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 2
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
21.04.2026, 19:27
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 5
Футбол
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
21.04.2026, 08:22 30
Футбол
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
20.04.2026, 09:02 12
Футбол
