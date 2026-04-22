Мбаппе и Винисиус – среди лучших бомбардиров топ-5 лиг в 2026 году
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров сильнейших европейских чемпионатов в 2026 году во всех турнирах
Нападающие мадридского Реала Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе забили свои очередные голы за клуб в 2026 году.
После забитых мячей в ворота Алавеса в активе Винисиуса стало 13 голов в текущем году во всех турнирах, Мбаппе – 12.
Если рассмотреть топ-5 европейских чемпионатов в целом, то нападающий Баварии Гарри Кейн вне конкуренции с 21 забитым мячом.
На втором месте – Ламин Ямаль из Барселоны, в активе которого 14 голов в 2026 году.
Третье место Винисиус Жуниор разделяет с Денизом Ундавом из Штутгарта (также 13).
Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в 2026 году во всех турнирах
21 – Гарри Кейн (Бавария)
14 – Ламин Ямаль (Барселона)
13 – Дениз Ундав (Штутгарт)
13 – Винисиус Жуниор (Реал)
12 – Ведат Мурики (Мальорка)
12 – Килиан Мбаппе (Реал)
12 – Игор Тиаго (Брентфорд)
12 – Рафинья (Барселона)
12 – Усман Дембеле (ПСЖ)
12 – Жоау Педру (Челси)
