Назар ВОЛОШИН: «Гол и два ассиста, для меня это тоже очень важно»

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин принял участие в каждом голе в ворота «Буковины» (3:0) в полуфинале Кубка Украины. Футболист киевлян дал комментарий после поединка.

– Эмоции положительные, ведь мы смогли уверенно победить, а у меня получилось индивидуально отличиться – забить мяч и отдать два ассиста, для меня это тоже очень важно. До матча со стороны соперника было много громких заявлений, а мы показали, что у них нет шансов против нас.

– Показалось, что вы сегодня делали на поле вместе с Виталием Буяльским – это не украинский футбол. А бразильский. Согласны ли вы с этим?

– Мы с Виталиком уже давно в первой команде и, можно сказать, сыграны, потому очень хорошо понимаем друг друга.

– Ожидали ли такого аншлага на трибунах?

– Если честно, то нет, не ожидал. Очень классно, что даже в столь тяжелое время люди могут прийти на футбол, болеть - это очень важно и для них, и для нас, футболистов. Было очень круто.

В финале «Динамо» сыграет против «Металлиста 1925» или «Чернигова».