Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назар ВОЛОШИН: «Гол и два ассиста, для меня это тоже очень важно»
Кубок Украины
21 апреля 2026, 23:24 |
11
0

Назар ВОЛОШИН: «Гол и два ассиста, для меня это тоже очень важно»

Вингер киевлян высказался об игре с командой из Черновцов

21 апреля 2026, 23:24 |
11
0
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин принял участие в каждом голе в ворота «Буковины» (3:0) в полуфинале Кубка Украины. Футболист киевлян дал комментарий после поединка.

– Эмоции положительные, ведь мы смогли уверенно победить, а у меня получилось индивидуально отличиться – забить мяч и отдать два ассиста, для меня это тоже очень важно. До матча со стороны соперника было много громких заявлений, а мы показали, что у них нет шансов против нас.

– Показалось, что вы сегодня делали на поле вместе с Виталием Буяльским – это не украинский футбол. А бразильский. Согласны ли вы с этим?

– Мы с Виталиком уже давно в первой команде и, можно сказать, сыграны, потому очень хорошо понимаем друг друга.

– Ожидали ли такого аншлага на трибунах?

– Если честно, то нет, не ожидал. Очень классно, что даже в столь тяжелое время люди могут прийти на футбол, болеть - это очень важно и для них, и для нас, футболистов. Было очень круто.

В финале «Динамо» сыграет против «Металлиста 1925» или «Чернигова».

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Буковина - Динамо Назар Волошин (Динамо)
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем