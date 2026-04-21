Девятилетний этап карьеры полузащитника Бернарду Силвы в «Манчестер Сити» подходит к концу, и 31-летний португалец выбирает себе новое место работы.

«Чикаго Файр» и «Интер Майами» уже рассматривали возможность приглашения Силвы в США, в то время как «Барселона» и «Ювентус» остаются внимательными к любой возможности заполучить высококлассного игрока. Варианты с Ближним Востоком по понятным причинам пока отпадают.

Главным фаворитом на подписание контракта с Силвой считается «Бенфика», где португалец начинал свой путь, но провел лишь один матч в Примейре. Далее были «Монако» и «Манчестер Сити», с которым футболист может выиграть 19-21 крупных трофеев. «Горожане» ведут борьбу за победу в чемпионате и Кубке Англии.

В «Бенфике» Жозе Моуриньо играют украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.