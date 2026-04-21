Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Манчестер Сити, скорее всего, станет одноклубником украинцев
Англия
21 апреля 2026, 23:13 | Обновлено 21 апреля 2026, 23:14
1

Звезда Манчестер Сити, скорее всего, станет одноклубником украинцев

31-летний португалец может играть за «Бенфику»

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Девятилетний этап карьеры полузащитника Бернарду Силвы в «Манчестер Сити» подходит к концу, и 31-летний португалец выбирает себе новое место работы.

«Чикаго Файр» и «Интер Майами» уже рассматривали возможность приглашения Силвы в США, в то время как «Барселона» и «Ювентус» остаются внимательными к любой возможности заполучить высококлассного игрока. Варианты с Ближним Востоком по понятным причинам пока отпадают.

Главным фаворитом на подписание контракта с Силвой считается «Бенфика», где португалец начинал свой путь, но провел лишь один матч в Примейре. Далее были «Монако» и «Манчестер Сити», с которым футболист может выиграть 19-21 крупных трофеев. «Горожане» ведут борьбу за победу в чемпионате и Кубке Англии.

В «Бенфике» Жозе Моуриньо играют украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

По теме:
Мбаппе установил новый рекорд топ-5 лиг
Реал – Алавес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бернли – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бернарду Силва Манчестер Сити Жозе Моуриньо Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков Чикаго Файр Интер Майами Барселона Ювентус чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Серии A чемпионат Португалии по футболу
Руслан Полищук
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Игроку Буковины стало плохо на поле. Динамо в это время забило
Футбол | 21 апреля 2026, 18:55 18
ФОТО. Игроку Буковины стало плохо на поле. Динамо в это время забило
ФОТО. Игроку Буковины стало плохо на поле. Динамо в это время забило

Шищенко недоволен и получил карточку

В Полесье есть потери среди тренеров и футболистов
Футбол | 21 апреля 2026, 21:49 0
В Полесье есть потери среди тренеров и футболистов
В Полесье есть потери среди тренеров и футболистов

Обострилась борьба за «бронзу» чемпионата

Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Футбол | 21.04.2026, 08:10
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Футбол | 21.04.2026, 17:24
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Футбол | 21.04.2026, 08:39
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
У 40 років? Хоча і навіть так - норм
Ответить
0
Популярные новости
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 3
Бокс
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
21.04.2026, 22:06 4
Футбол
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
20.04.2026, 08:02 3
Бокс
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 8
Футбол
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55 21
Футбол
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
20.04.2026, 07:00 8
Футбол
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем