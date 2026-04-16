Бернарду Силва уйдет из Ман Сити почти с рекордным в АПЛ процентом побед

Португальский полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва, который по окончании сезона покинет клуб, имеет один из самых высоких процентов выигранных матчей среди всех игроков в истории АПЛ, сыгравших 200+ поединков.

В активе португальца 72% побед в 297 сыгранных матчах.

Только два игрока в истории Премьер-лиги имеют больший процент выигранных поединков: Эдерсон (74%) и Илкай Гюндоган (73%).

Игроки с наибольшим процентом побед в АПЛ (среди сыгравших по меньшей мере 200 матчей)