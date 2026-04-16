Англия16 апреля 2026, 17:17 | Обновлено 16 апреля 2026, 17:18
Бернарду Силва уйдет из Ман Сити почти с рекордным в АПЛ процентом побед
Только два игрока в истории Премьер-лиги имеют больший процент выигранных матчей
16 апреля 2026, 17:17 | Обновлено 16 апреля 2026, 17:18
255
0
Португальский полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва, который по окончании сезона покинет клуб, имеет один из самых высоких процентов выигранных матчей среди всех игроков в истории АПЛ, сыгравших 200+ поединков.
В активе португальца 72% побед в 297 сыгранных матчах.
Только два игрока в истории Премьер-лиги имеют больший процент выигранных поединков: Эдерсон (74%) и Илкай Гюндоган (73%).
Игроки с наибольшим процентом побед в АПЛ (среди сыгравших по меньшей мере 200 матчей)
- 74% – Эдерсон (Бразилия), 276 матчей
- 73% – Илкай Гюндоган (Германия), 221 матч
- 72% - Бернарду Силва (Португалия), 297 матчей
- 72% – Габриэл Жезус (Бразилия), 241 матч
- 71% – Фернандиньо (Бразилия), 264 матча
- 71% - Неманья Видич (Сербия), 211 матчей
- 70% - Фил Фоден (Англия), 219 матчей
- 69% - Давид Силва (Испания), 309 матчей
- 69% – Кевин Де Брюйне (Бельгия), 288 матчей
- 68% – Серхио Агуэро (Аргентина), 275 матчей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 апреля 2026, 09:23 24
Пако Буйо раскритиковал игру украинского вратаря
Футбол | 16 апреля 2026, 18:31 1
Аргентинец стал владельцем Корнельи
Футбол | 16.04.2026, 11:34
Бокс | 16.04.2026, 08:22
Футбол | 16.04.2026, 07:00
Комментарии 0
Популярные новости
16.04.2026, 00:49 10
16.04.2026, 08:02 18
15.04.2026, 00:05 56
15.04.2026, 09:56 12
14.04.2026, 21:44 1
15.04.2026, 04:32 1
15.04.2026, 08:11 6
16.04.2026, 07:34 11