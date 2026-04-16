Англия
Бернарду Силва уйдет из Ман Сити почти с рекордным в АПЛ процентом побед

Только два игрока в истории Премьер-лиги имеют больший процент выигранных матчей

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Португальский полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва, который по окончании сезона покинет клуб, имеет один из самых высоких процентов выигранных матчей среди всех игроков в истории АПЛ, сыгравших 200+ поединков.

В активе португальца 72% побед в 297 сыгранных матчах.

Только два игрока в истории Премьер-лиги имеют больший процент выигранных поединков: Эдерсон (74%) и Илкай Гюндоган (73%).

Игроки с наибольшим процентом побед в АПЛ (среди сыгравших по меньшей мере 200 матчей)

  • 74% – Эдерсон (Бразилия), 276 матчей
  • 73% – Илкай Гюндоган (Германия), 221 матч
  • 72% - Бернарду Силва (Португалия), 297 матчей
  • 72% – Габриэл Жезус (Бразилия), 241 матч
  • 71% – Фернандиньо (Бразилия), 264 матча
  • 71% - Неманья Видич (Сербия), 211 матчей
  • 70% - Фил Фоден (Англия), 219 матчей
  • 69% - Давид Силва (Испания), 309 матчей
  • 69% – Кевин Де Брюйне (Бельгия), 288 матчей
  • 68% – Серхио Агуэро (Аргентина), 275 матчей
