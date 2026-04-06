Ман Сити попрощается со звездой уже через шесть недель. В клубе подтвердили

Один из работников тренерского штаба «Манчестер Сити» Пепейн Лейндерс заявил о том, что летом команду покинет португальский полузащитник Бернарду Силва:

«Когда он не играет, сразу видно, как его не хватает, и это всего лишь один матч. Но всякая хорошая история когда-нибудь заканчивается, и я надеюсь, что он насладится последними месяцами – осталось всего шесть недель – и достойно попрощается. Он заслуживает всего этого внимания».

Соглашение между хавбеком и английским грандом истекает по окончанию текущего сезона.

В текущем сезоне на счету Бернарду Силвы 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

