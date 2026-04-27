У английского гранда готовы снять 60 очков и отправить в Чемпионшип

«Манчестер Сити» может быть строго наказан Футбольной ассоциацией Англии за нарушение финансового фейр-плей.

Как отмечает источник, рассматривается вариант снятия с клуба 60 очков. На данный момент окончательный вердикт еще не утвержден, однако официальное решение ожидается до завершения сезона.

В случае применения такого наказания команда окажется в зоне вылета и может вылететь в Чемпионшип.

