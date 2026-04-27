Англия27 апреля 2026
У английского гранда готовы снять 60 очков и отправить в Чемпионшип
Клуб могут наказать за нарушение финансового фейр-плей
27 апреля 2026, 01:32 |
«Манчестер Сити» может быть строго наказан Футбольной ассоциацией Англии за нарушение финансового фейр-плей.
Как отмечает источник, рассматривается вариант снятия с клуба 60 очков. На данный момент окончательный вердикт еще не утвержден, однако официальное решение ожидается до завершения сезона.
В случае применения такого наказания команда окажется в зоне вылета и может вылететь в Чемпионшип.
Ранее сообщалось, что Фоден может перейти в мадридский «Реал», который предложил футболисту пожизненный контракт.
