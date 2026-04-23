Челси могут дисквалифицировать из еврокубков. Клуб к этому готов

«Челси» может оказаться под угрозой пропуска еврокубков в следующем сезоне, даже если команда финиширует в зоне Лиги Европы или Лиги конференций.

По информации финансового эксперта Стефана Борсона, лондонский клуб находится в сложной ситуации из-за действующих финансовых соглашений с УЕФА и предыдущих нарушений правил. В случае невыхода в Лигу чемпионов «Челси» может потерять значительные доходы, что еще больше затруднит соблюдение финансового баланса.

Борсон также предположил, что клуб готов самостоятельно пойти на нарушение соглашения с УЕФА и согласиться на годовую дисквалификацию, чтобы «перезапустить» финансовую модель, подобно случаям с другими клубами в прошлом.

В настоящее время «Челси» продолжает борьбу за место в еврокубках в турнирной таблице Премьер-лиги, занимая седьмое место.