  4. Челси могут дисквалифицировать из еврокубков. Клуб к этому готов
Англия
23 апреля 2026, 00:32
Челси могут дисквалифицировать из еврокубков. Клуб к этому готов

Лондонцы готовы отказаться от Лиги Европы или Лиги конференций

«Челси» может оказаться под угрозой пропуска еврокубков в следующем сезоне, даже если команда финиширует в зоне Лиги Европы или Лиги конференций.

По информации финансового эксперта Стефана Борсона, лондонский клуб находится в сложной ситуации из-за действующих финансовых соглашений с УЕФА и предыдущих нарушений правил. В случае невыхода в Лигу чемпионов «Челси» может потерять значительные доходы, что еще больше затруднит соблюдение финансового баланса.

Борсон также предположил, что клуб готов самостоятельно пойти на нарушение соглашения с УЕФА и согласиться на годовую дисквалификацию, чтобы «перезапустить» финансовую модель, подобно случаям с другими клубами в прошлом.

В настоящее время «Челси» продолжает борьбу за место в еврокубках в турнирной таблице Премьер-лиги, занимая седьмое место.

Бернли – Манчестер Сити – 0:1. Как забил Холанд. Видео гола и обзор матча
Невероятный Холанд. Манчестер Сити обыграл Бернли и вышел в лидеры АПЛ
Росеньор стал одним из худших тренеров Челси в ХХІ веке
Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу дисквалификация
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Футбол | 22 апреля 2026, 06:58 9
Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо

Черновицкий клуб уступил со счётом 0:3

В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Футбол | 22 апреля 2026, 09:12 18
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины

Ребров может остаться в команде

ПОРОХНЯ: «Хотел покончить с собой. Я выставлю Татаренко очень много пива»
Футбол | 23.04.2026, 01:04
ПОРОХНЯ: «Хотел покончить с собой. Я выставлю Татаренко очень много пива»
ПОРОХНЯ: «Хотел покончить с собой. Я выставлю Татаренко очень много пива»
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 14:51
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Футбол | 22.04.2026, 22:23
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Це вони із 10 місця збираються відмовлятися чи із 12? Бо за втраченими Челсі взагалі 14.
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 3
Бокс
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
22.04.2026, 16:19 18
Теннис
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
22.04.2026, 07:52 19
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
22.04.2026, 07:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 122
Футбол
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21.04.2026, 10:37 26
Футбол
