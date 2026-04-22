Челси продолжает обновлять клубные антирекорды в АПЛ
Подопечные Лиама Росеньора проиграли в пятом матче АПЛ подряд
Лондонский Челси после поражения от Брайтона в матче 34-го тура АПЛ со счетом 0:3 продолжил обновлять клубные антирекорды.
Челси проиграл 5 матчей в чемпионате подряд, не забив ни одного гола, впервые за 114 лет. В последний раз подобное случалось в клубной истории в ноябре 1912 года.
Также лондонцы впервые с ноября 1993 проиграли 5 матчей подряд в АПЛ.
В истории Премьер-лиги Челси впервые сыграл 5 матчей без забитых мячей.
«Синие» пропустили в сезоне АПЛ 2025/26 уже 11 мячей после розыгрыша угловых, являющегося повторением клубного антирекорда, установленного в сезоне 1994/95 (также 11).
Под руководством Лиама Росеньора Челси уже проиграл 6 матчей в чемпионате в текущем сезоне (в 13 играх), что больше, чем под руководством Энцо Марески (5 в 19).
Лондонцы также не могут сохранить свои ворота в неприкосновенности уже 12 туров, что является второй по длине подобной серии в истории клуба.
В последних 9 турах АПЛ только Тоттенхэм Хотспур набрал меньшее количество очков (2), чем Челси (5).
5 - Chelsea have lost five successive league games without scoring for the first time since November 1912. Unbelievable. pic.twitter.com/oym82XQMvD— OptaJoe (@OptaJoe) April 21, 2026
5 - Across each team’s last nine games in the Premier League, only Tottenham (2) have picked up fewer points than Chelsea (5). Dumbfounded. pic.twitter.com/OO2nAwvGK1— OptaJoe (@OptaJoe) April 21, 2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ребров может остаться в команде
Бриедис рассказал, что Александр не был готов на все сто