  4. Челси продолжает обновлять клубные антирекорды в АПЛ
22 апреля 2026, 10:29 | Обновлено 22 апреля 2026, 10:30
Подопечные Лиама Росеньора проиграли в пятом матче АПЛ подряд

Лондонский Челси после поражения от Брайтона в матче 34-го тура АПЛ со счетом 0:3 продолжил обновлять клубные антирекорды.

Челси проиграл 5 матчей в чемпионате подряд, не забив ни одного гола, впервые за 114 лет. В последний раз подобное случалось в клубной истории в ноябре 1912 года.

Также лондонцы впервые с ноября 1993 проиграли 5 матчей подряд в АПЛ.

В истории Премьер-лиги Челси впервые сыграл 5 матчей без забитых мячей.

«Синие» пропустили в сезоне АПЛ 2025/26 уже 11 мячей после розыгрыша угловых, являющегося повторением клубного антирекорда, установленного в сезоне 1994/95 (также 11).

Под руководством Лиама Росеньора Челси уже проиграл 6 матчей в чемпионате в текущем сезоне (в 13 играх), что больше, чем под руководством Энцо Марески (5 в 19).

Лондонцы также не могут сохранить свои ворота в неприкосновенности уже 12 туров, что является второй по длине подобной серии в истории клуба.

В последних 9 турах АПЛ только Тоттенхэм Хотспур набрал меньшее количество очков (2), чем Челси (5).

Сергей Турчак
