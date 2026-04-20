Бонуччи: «Если Италия хочет начать все сначала, пригласите Гвардиолу»
Леонардо Бонуччи считает Пепа Гвардиолу идеальным выбором для сборной Италии
Один из лучших защитник в истории сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мыслями о главной команде своей страны.
«Что касается потенциального тренера сборной Италии, то, судя по обсуждаемым именам, если есть настоящее желание начать все сначала, я бы начал с возможности кандидатуры Гвардиолы, поскольку это означало бы полную перестройку всего, что происходило в прошлом. Думаю, это очень сложно, но сейчас мечтать ничего не стоит», – заявил бывший футболист Леонардо Бонуччи.
«По сравнению с нашей командой, которая выиграла чемпионат Европы, сегодняшняя национальная сборная, безусловно, превосходит нас по технике и таланту», – добавил победитель Евро-2020.
После провала в квалификации чемпионата мира главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.
