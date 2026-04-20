20 апреля 2026, 23:33 |
Бонуччи: «Если Италия хочет начать все сначала, пригласите Гвардиолу»

Леонардо Бонуччи считает Пепа Гвардиолу идеальным выбором для сборной Италии

20 апреля 2026, 23:33 |
200
0
Бонуччи: «Если Италия хочет начать все сначала, пригласите Гвардиолу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Один из лучших защитник в истории сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мыслями о главной команде своей страны.

«Что касается потенциального тренера сборной Италии, то, судя по обсуждаемым именам, если есть настоящее желание начать все сначала, я бы начал с возможности кандидатуры Гвардиолы, поскольку это означало бы полную перестройку всего, что происходило в прошлом. Думаю, это очень сложно, но сейчас мечтать ничего не стоит», – заявил бывший футболист Леонардо Бонуччи.

«По сравнению с нашей командой, которая выиграла чемпионат Европы, сегодняшняя национальная сборная, безусловно, превосходит нас по технике и таланту», – добавил победитель Евро-2020.

После провала в квалификации чемпионата мира главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.

Руслан Полищук Источник: Sport Mediaset
