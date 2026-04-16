Ди Канио бился головой об стол, рассуждая о будущем итальянского футбола
Эксперт разбил голову в кровь, отвечая на вопрос
Легенда «Вест Хэма» Паоло Ди Канио травмировался, отвечая на вопрос ведущей Sky Italia во время матча Лиги чемпионов. Экс-футболист разозлился, рассуждая о том, когда команды Серии А смогут достичь уровня команд Премьер-лиги. Эксперт сильно ударился головой о стол в студии, разбив голову в кровь.
На помощь Ди Канио поспешил Фабио Капелло, принесший салфетку для оказания первой помощи.
Эксперту 57 лет, он ранее играл за «Ювентус», «Наполи», «Милан» и молодежную сборную Италии. А также Ди Канио в детстве был ультрас «Лацио». Сборная Италии в третий раз не попала на чемпионат мира, а клубы Серии А не считаются фаворитами Лиги чемпионов.
Nothing to see here, only Paolo Di Canio cracking his head in blood on the desk during post match Champions just over a football debate, as a demonstration of frustration.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 15, 2026
Fabio Capello stood up to hand him a tissue to halt bleeding pic.twitter.com/H9ER1UowGE
В полуфиналах сыграют: ПСЖ – Бавария, Атлетико – Арсенал
«Мы должны оставаться скромными»