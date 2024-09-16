Ди Канио рассказал, из-за чего Довбик сейчас «страдает» в Роме
Итальянец высказался об игре Артема в римском клубе
15 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А 2024/25 между командами Дженоа и Рома.
Поединок прошел на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе. Игра завершилась со счетом 1:1.
Единственный гол в составе волков на 37-й минуте забил украинский форвард Артем Довбик. Для украинца это первый мяч в составе римлян.
Бывший форвард ряда клубов Серии А Паоло Ди Канио высказался об этом матче и вспомнил о Довбике.
«Де Росси ищет решения, а Дибала иногда ему мешает. Довбика стоит ставить на позицию, на которой он будет наносить больше ударов, ведь из-за этого он сейчас «страдает», – сказал Ди Канио.
«Рома» после четырех туров имеет в активе лишь три очка. Римляне трижды сыграли вничью и проиграли один матч.
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