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  4. Ди Канио рассказал, из-за чего Довбик сейчас «страдает» в Роме
Италия
16 сентября 2024, 20:58 | Обновлено 16 сентября 2024, 21:30
1478
0

Ди Канио рассказал, из-за чего Довбик сейчас «страдает» в Роме

Итальянец высказался об игре Артема в римском клубе

16 сентября 2024, 20:58 | Обновлено 16 сентября 2024, 21:30
1478
0
Ди Канио рассказал, из-за чего Довбик сейчас «страдает» в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

15 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А 2024/25 между командами Дженоа и Рома.

Поединок прошел на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе. Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол в составе волков на 37-й минуте забил украинский форвард Артем Довбик. Для украинца это первый мяч в составе римлян.

Бывший форвард ряда клубов Серии А Паоло Ди Канио высказался об этом матче и вспомнил о Довбике.

«Де Росси ищет решения, а Дибала иногда ему мешает. Довбика стоит ставить на позицию, на которой он будет наносить больше ударов, ведь из-за этого он сейчас «страдает», – сказал Ди Канио.

«Рома» после четырех туров имеет в активе лишь три очка. Римляне трижды сыграли вничью и проиграли один матч.

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Паоло Ди Канио Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Дженоа - Рома
Дмитро Олійник Источник: RomaPress
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