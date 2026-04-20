Игрок Вереса рассказал о разгромной победе над Александрией

Универсал «Вереса» Сергей Стень эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде уверенно одержать верх над «Александрией» в 24-м туре УПЛ – 3:0.

«Конечно, сказалось то, что вовремя забивали: в дебюте, в конце первого тайма, а когда после перерыва начали играть по счету, то довели дело до разгрома под занавес противостояния. Во-вторых, превосходили «горожан» в желании, очень хотелось реабилитироваться за поражение в доигрывании с «Металлистом 1925".

Мы прекрасно понимали, что не имеем права на поражение, потому что тогда тоже оказывались в опасной зоне. В третьих, все делали быстрее хозяев, что позволило опережать их в подборах. Ну и наконец, досконально изучили игру александрийцев и были готовы к их домашним заготовкам.

Я дебютировал в роли центрального нападающего. Несколько было необычно, ведь раньше всего несколько раз играл на острие атаки на зимних сборах в Турции. Пытался выполнять наставления нашего наставника Олега Шандрука, но все равно тянуло на левый фланг полузащиты – свою привычную позицию. Все-таки старался, много двигался, к сожалению не забил, однако, думаю, что из игры не выпадал. Но самое главное, что «Верес» получил очень ценные три очка».

В активе Сергея Стеня 14 матчей за «Верес» в УПЛ, а ровенская команда занимает десятое место в чемпионате, набрав 29 пунктов.