Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ШАНДРУК: «Нам крайне нужна была победа»
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 17:38
Олег ШАНДРУК: «Нам крайне нужна была победа»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал победу над «Александрией»

НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал победу над «Александрией» (3:0) в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги:

«После неудачной игры против «Металлиста 1925» — нам сегодня крайне нужна была победа. Если коротко – с этой задачей мы справились. Увидел правильную реакцию команды на поражение в предыдущем матче. Наверное, это сейчас самое главное.

Капитанская повязка у Костаса Стамулиса? Это решение мы приняли накануне матча. Он заслужил эту капитанскую повязку в этой игре.

Что касается Сергея Стеня в атаке в стартовом составе – у нас в составе более двадцати футболистов. И все они заслуживают играть. Сегодня произошла определенная ротация, и это дало результат. Игроки, у которых было меньше игрового времени – для них это был шанс проявить себя. Именно поэтому и Фабрисио Ян сегодня появился в стартовом составе.

Подводя итоги игры, в целом я доволен. Во втором тайме мы могли бы лучше играть с мячом, использовать свободные зоны и закрыть игру раньше.

У нас был очень сложный выезд в Александрию. Поэтому игроки сейчас получат два выходных. Снова соберемся в четверг и начнем микроцикл подготовки к матчу против «Зари».

Олег Шандрук пресс-конференция чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Верес
Дмитрий Вус
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем