Олег ШАНДРУК: «Нам крайне нужна была победа»

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал победу над «Александрией» (3:0) в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги:

«После неудачной игры против «Металлиста 1925» — нам сегодня крайне нужна была победа. Если коротко – с этой задачей мы справились. Увидел правильную реакцию команды на поражение в предыдущем матче. Наверное, это сейчас самое главное.

Капитанская повязка у Костаса Стамулиса? Это решение мы приняли накануне матча. Он заслужил эту капитанскую повязку в этой игре.

Что касается Сергея Стеня в атаке в стартовом составе – у нас в составе более двадцати футболистов. И все они заслуживают играть. Сегодня произошла определенная ротация, и это дало результат. Игроки, у которых было меньше игрового времени – для них это был шанс проявить себя. Именно поэтому и Фабрисио Ян сегодня появился в стартовом составе.

Подводя итоги игры, в целом я доволен. Во втором тайме мы могли бы лучше играть с мячом, использовать свободные зоны и закрыть игру раньше.

У нас был очень сложный выезд в Александрию. Поэтому игроки сейчас получат два выходных. Снова соберемся в четверг и начнем микроцикл подготовки к матчу против «Зари».