Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОМПАНИ: «Для меня каждый титул – как первый»
Германия
20 апреля 2026, 08:24 | Обновлено 20 апреля 2026, 09:16
155
0

КОМПАНИ: «Для меня каждый титул – как первый»

Коуч «Баварии» прокомментировал победу в Бундеслиге

Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Бельгийский тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал досрочное завоевание Бундеслиги:

«Это прекрасное чувство. Для меня каждый титул – как первый. Мы должны наслаждаться такими моментами, потому что за ними стоит много тяжелой работы на протяжении многих лет, а не только в этом сезоне. Поэтому мы должны наслаждаться этим, когда это происходит.

Сезон еще не закончен. Впереди еще есть что выиграть. «ПСЖ» в Лиге чемпионов – действующий чемпион, это, вероятно, самое сложное испытание. Но перед этим у нас есть «Байер» (в Кубке Германии)».

Уже в 30-м туре немецкий гранд гарантировал себе титул чемпиона, имея отрыв от «Боруссии» Дортмунд в 15 пунктов.

По теме:
Венсан Компани Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем