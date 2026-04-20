Бельгийский тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал досрочное завоевание Бундеслиги:

«Это прекрасное чувство. Для меня каждый титул – как первый. Мы должны наслаждаться такими моментами, потому что за ними стоит много тяжелой работы на протяжении многих лет, а не только в этом сезоне. Поэтому мы должны наслаждаться этим, когда это происходит.

Сезон еще не закончен. Впереди еще есть что выиграть. «ПСЖ» в Лиге чемпионов – действующий чемпион, это, вероятно, самое сложное испытание. Но перед этим у нас есть «Байер» (в Кубке Германии)».

Уже в 30-м туре немецкий гранд гарантировал себе титул чемпиона, имея отрыв от «Боруссии» Дортмунд в 15 пунктов.