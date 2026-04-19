Зебры набрали ход. Ювентус остался в борьбе за медали Серии А

19 апреля «Ювентус» оформил победу над «Болоньей» в 33-м туре Серии А (2:0).

«Зебры» на своем поле порадовали болельщиков на «Allianz Stadium», забив в каждом тайме по голу.

Быстрый мяч в исполнении Джонатана Дэвида озадачил гостей, которые после такого старта так и не смогли прийти в себя.

Все вопросы по матчу снял гол Хефрена Тюрама на 57-й минуте, который означал фиаско «Болоньи».

Туринцы имеют шанс завершить сезон с медалями. «Зебры» занимают четвертое место (63 балла), а отставание от третьей и второй позиций составляет три пункта.

Серия А. 33-й тур, 19 апреля

«Ювентус» – «Болонья» – 2:0

Голы: Дэвид, 2, Тюрам, 57

Фотогалерея матча:

