  4. Зебры набрали ход. Ювентус остался в борьбе за медали Серии А
Чемпионат Италии
Ювентус
19.04.2026 21:45 – FT 2 : 0
Болонья
19 апреля 2026, 23:44 | Обновлено 19 апреля 2026, 23:49
43
0

Зебры набрали ход. Ювентус остался в борьбе за медали Серии А

Туринцы разобрались с «Болоньей»

19 апреля 2026, 23:44 | Обновлено 19 апреля 2026, 23:49
43
0
Зебры набрали ход. Ювентус остался в борьбе за медали Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля «Ювентус» оформил победу над «Болоньей» в 33-м туре Серии А (2:0).

«Зебры» на своем поле порадовали болельщиков на «Allianz Stadium», забив в каждом тайме по голу.

Быстрый мяч в исполнении Джонатана Дэвида озадачил гостей, которые после такого старта так и не смогли прийти в себя.

Все вопросы по матчу снял гол Хефрена Тюрама на 57-й минуте, который означал фиаско «Болоньи».

Туринцы имеют шанс завершить сезон с медалями. «Зебры» занимают четвертое место (63 балла), а отставание от третьей и второй позиций составляет три пункта.

Серия А. 33-й тур, 19 апреля

«Ювентус» – «Болонья» – 2:0

Голы: Дэвид, 2, Тюрам, 57

