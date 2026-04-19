Фис одолел Рублева и стал чемпионом грунтового турнира ATP 500 в Барселоне

Французский теннисист Артур Фис (ATP 30) стал чемпионом грунтового турнира ATP 500 в Барселоне.

Фис одолел нейтрала Андрея Рублева (ATP 15) в двух сетах за 1 час и 41 минуту – 6:2, 7:6 (7:2).

В активе Артура – пять подач на вылет и 31 винер, в пасиве – 33 невынужденные ошибки.

Счет очных встреч игроков – 2:1 в пользу француза.

Для 21-летнего французского теннисиста – это четвертый титул в карьере.

На пути к трофею Артур также одолел: Теренса Атмана, Брэндона Накашиму, Лоренцо Музетти и Рафаэля Ходара.

