Фис одолел Рублева и стал чемпионом грунтового турнира ATP 500 в Барселоне

19 апреля 2026, 18:55 | Обновлено 19 апреля 2026, 20:13
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

Французский теннисист Артур Фис (ATP 30) стал чемпионом грунтового турнира ATP 500 в Барселоне.

Фис одолел нейтрала Андрея Рублева (ATP 15) в двух сетах за 1 час и 41 минуту – 6:2, 7:6 (7:2).

В активе Артура – пять подач на вылет и 31 винер, в пасиве – 33 невынужденные ошибки.

Счет очных встреч игроков – 2:1 в пользу француза.

Для 21-летнего французского теннисиста – это четвертый титул в карьере.

На пути к трофею Артур также одолел: Теренса Атмана, Брэндона Накашиму, Лоренцо Музетти и Рафаэля Ходара.

ATP 500 Барселона. Финал

Андрей Рублев [5] – Артур Фис [9] – 2:6, 6:7 (2:7)

По теме:
Определены финалисты грунтового турнира ATP 500 в Барселоне
Стали известны все полуфиналисты пятисотника в Барселоне
Музетти проиграл в четвертьфинальном матче турнира ATP 500 в Барселоне
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
Футбол | 18 апреля 2026, 19:59 13
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ

Клуб из Черновцов пополнит элитный дивизион

Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Бокс | 18 апреля 2026, 21:17 4
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке

Александр Грицив не оставил шансов опытному представителю Нигерии Оланреваджу Дуродоле

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Футбол | 19.04.2026, 09:42
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
ФОТО. Награждение после финала Штутгарта: как выглядит Porsche Рыбакиной
Теннис | 19.04.2026, 17:01
ФОТО. Награждение после финала Штутгарта: как выглядит Porsche Рыбакиной
ФОТО. Награждение после финала Штутгарта: как выглядит Porsche Рыбакиной
Марта Костюк – Вероника Подрез. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
Теннис | 19.04.2026, 12:45
Марта Костюк – Вероника Подрез. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
Марта Костюк – Вероника Подрез. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
Популярные новости
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
19.04.2026, 06:32 9
Футбол
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
18.04.2026, 05:05 2
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
18.04.2026, 21:23 2
Теннис
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 00:59 15
Теннис
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 7
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18.04.2026, 07:02 1
Футбол
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 18:05 58
Теннис
