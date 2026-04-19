Фис одолел Рублева и стал чемпионом грунтового турнира ATP 500 в Барселоне
Артур переиграл нейтрала в двух сетах и завоевал трофей пятисотника
Французский теннисист Артур Фис (ATP 30) стал чемпионом грунтового турнира ATP 500 в Барселоне.
Фис одолел нейтрала Андрея Рублева (ATP 15) в двух сетах за 1 час и 41 минуту – 6:2, 7:6 (7:2).
В активе Артура – пять подач на вылет и 31 винер, в пасиве – 33 невынужденные ошибки.
Счет очных встреч игроков – 2:1 в пользу француза.
Для 21-летнего французского теннисиста – это четвертый титул в карьере.
На пути к трофею Артур также одолел: Теренса Атмана, Брэндона Накашиму, Лоренцо Музетти и Рафаэля Ходара.
ATP 500 Барселона. Финал
Андрей Рублев [5] – Артур Фис [9] – 2:6, 6:7 (2:7)
KING ARTHUR I OF BARCELONA 🇫🇷🤴@ArthurFils dominates Rublev 6-2 7-6 to clinch his fourth ATP title!#BCNOpenBS pic.twitter.com/6wT3jEpb0u— Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2026
