Ман Сити и Арсенал определили стартовые составы на суперматч АПЛ
Пеп Гвардиола и Микель Артета сделали свой выбор
Стали известны стартовые составы на центральный матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.
19 апреля в 18:30 Манчестер Сити будет принимать Арсенал на стадионе Этихад в Манчестере
Главные тренеры команд Пеп Гвардиола и Микель Артета определили стартовые составы команд.
Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (64), Ман Юнайтед (58), Астон Вилла (55), Ливерпуль (52), Челси (48).
Стартовые составы Ман Сити и Арсенала на суперматч АПЛ
Манчестер Сити: Доннарумма, Нунеш, Хусанов, Гехи, О'Райли, Родри, Бернарду, Семеньо, Шерки, Доку, Холанд
Запас: Траффорд, Рейндерс, Стоунз, Аке, Маммуш, Нико, Аит-Нури, Савиньо, Фоден
Арсенал: Райя, Москера, Салиба, Габриэл, Инкапье, Райс, Субименди, Эзе, Едегор, Мадуэке, Хаверц
Запас: Аррисабалага, Уайт, Жезус, Мартинелли, Дьекереш, Нергор, Троссард, Льюис-Скелли, Дауман
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Сержа Гнабри диагностирован разрыв приводящей мышцы
Президент УАФ – о смерти Луческу