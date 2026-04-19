  4. Ман Сити и Арсенал определили стартовые составы на суперматч АПЛ
Англия
19 апреля 2026, 17:47 | Обновлено 19 апреля 2026, 17:56
Ман Сити и Арсенал определили стартовые составы на суперматч АПЛ

Пеп Гвардиола и Микель Артета сделали свой выбор

Коллаж Sport.ua. Пеп Гвардиола и Микель Артета

Стали известны стартовые составы на центральный матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

19 апреля в 18:30 Манчестер Сити будет принимать Арсенал на стадионе Этихад в Манчестере

Главные тренеры команд Пеп Гвардиола и Микель Артета определили стартовые составы команд.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (64), Ман Юнайтед (58), Астон Вилла (55), Ливерпуль (52), Челси (48).

Стартовые составы Ман Сити и Арсенала на суперматч АПЛ

Манчестер Сити: Доннарумма, Нунеш, Хусанов, Гехи, О'Райли, Родри, Бернарду, Семеньо, Шерки, Доку, Холанд

Запас: Траффорд, Рейндерс, Стоунз, Аке, Маммуш, Нико, Аит-Нури, Савиньо, Фоден

Арсенал: Райя, Москера, Салиба, Габриэл, Инкапье, Райс, Субименди, Эзе, Едегор, Мадуэке, Хаверц

Запас: Аррисабалага, Уайт, Жезус, Мартинелли, Дьекереш, Нергор, Троссард, Льюис-Скелли, Дауман

