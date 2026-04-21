  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Я в шоке, у меня произошел нервный срыв»
21 апреля 2026, 06:02 |
1186
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я в шоке, у меня произошел нервный срыв»

Тренер раскритиковал судейство в Азербайджане

21 апреля 2026, 06:02 |
1186
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я в шоке, у меня произошел нервный срыв»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрій Вернидуб

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Юрий Вернидуб резко раскритиковал работу арбитров после матча 28-го тура чемпионата Азербайджана против «Зиры» (1:1).

Украинский специалист был возмущен тем, что его команда пропустила гол в добавленное время, который, по его словам, был забит из положения «вне игры», а система VAR не была задействована.

«Я многое видел после приезда в Азербайджан. Я убедился, что большинство судей настроены против «Нефтчи». Я пытался сохранять спокойствие, но ничего не меняется. В таких условиях невозможно добиваться результата.

Я уже не знаю, что говорить игрокам и как их мотивировать. Я никогда не сталкивался с такой ситуацией. Я в шоке, у меня нервный срыв», – сказал Вернидуб.

Дмитрий Олийченко Источник: sportinfo.az
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ – Лион
Футбол | 20 апреля 2026, 07:45 3
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ – Лион
Украинец стал лучшим в составе хозяев

ФОТО. Футболист переживает трагедию: жена умерла в 32 года после родов
Футбол | 21 апреля 2026, 03:33 0
ФОТО. Футболист переживает трагедию: жена умерла в 32 года после родов
Маркус Мендлер попрощался с женой Тамарой...

Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Другие виды | 20.04.2026, 09:09
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Футбол | 20.04.2026, 23:02
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Футбол | 20.04.2026, 08:06
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
19.04.2026, 09:30 23
Футбол
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 9
Теннис
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 8
Футбол
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
19.04.2026, 20:38 6
Теннис
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01 4
Футбол
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 27
Футбол
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
19.04.2026, 07:09
Авто/мото
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
20.04.2026, 07:00 6
Футбол
