Юрий ВЕРНИДУБ: «Я в шоке, у меня произошел нервный срыв»

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Юрий Вернидуб резко раскритиковал работу арбитров после матча 28-го тура чемпионата Азербайджана против «Зиры» (1:1).

Украинский специалист был возмущен тем, что его команда пропустила гол в добавленное время, который, по его словам, был забит из положения «вне игры», а система VAR не была задействована.

«Я многое видел после приезда в Азербайджан. Я убедился, что большинство судей настроены против «Нефтчи». Я пытался сохранять спокойствие, но ничего не меняется. В таких условиях невозможно добиваться результата.

Я уже не знаю, что говорить игрокам и как их мотивировать. Я никогда не сталкивался с такой ситуацией. Я в шоке, у меня нервный срыв», – сказал Вернидуб.