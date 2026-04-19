«Была личная договоренность». Русин о сорвавшемся переходе в Карпаты

Украинский нападающий Назарий Русин сообщил, что был близок к переходу в «Карпаты», но польская «Арка» отказалась прерывать его аренду.

– Когда твои дела в Гдыне пошли в гору, на этом фоне появились слухи об интересе со стороны «Карпат». Ты рассматривал для себя вариант возвращения домой?

– У меня была личная договоренность с «Карпатами». Был такой момент, когда игра не шла. Две игры играешь, а следующую сидишь в запасе. Это меня внутри очень злило.

Что-то похожее было у меня в «Заре». Осенью то играю, то не играю, а потом весной начал стабильно забивать. Я почувствовал уверенность, что мне доверяют, а когда тебя эмоционально качает из стороны в сторону, то начинаешь лишнее себе накручивать.

– Чем привлекало предложение «Карпат»?

– Я посчитал, что за последние два года не провел ни одного матча по 90 минут. Тогда появился вариант с «Карпатами», с которыми обо всем договорились. Стилистически мне подходило, потому что они играют так же, как «Заря» при Патрике ван Леувене.

Я говорил Шварцу, что мне тяжело, я хочу уйти. Давид отговаривал меня, но внутри у меня зрела мысль вернуться домой. Мне дали понять, что у меня будет шанс, а клуб не собирается прерывать аренду. Я принял эту ситуацию, и все сложилось наилучшим образом.

