Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Тренер Карпат – об уровне УПЛ: «Как Сегунда, но с рядом команд Примеры»
Украина. Премьер лига
Тренер Карпат – об уровне УПЛ: «Как Сегунда, но с рядом команд Примеры»

Фран Фернандес дал не самую лестную для уха украинского болельщика характеристику нашей лиге

fckarpaty.org.ua. Фран Фернандес

Главный тренер «Карпат» испанец Фран Фернандес в общении с журналистами, представляющими его родную страну, коротко рассказал об уровне украинской Премьер-лиги посредством сравнения с испанскими дивизионами.

«УПЛ? Это как Сегунда (второй дивизион испанского клубного футбола – прим. ред.), но с рядом команд Примеры (первый дивизион испанского клубного футбола – прим. ред.)», – заявил Фернандес.

Напомним, Фран Фернандес приступил к работе с «Карпатами» лишь в январе нынешнего года и пока «львы» провели под его руководством 7 матчей в УПЛ, в которых добыли 4 победы при 1 ничьей и 2 поражениях.

Фран Фернандес Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем