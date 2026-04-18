Тренер Карпат – об уровне УПЛ: «Как Сегунда, но с рядом команд Примеры»
Фран Фернандес дал не самую лестную для уха украинского болельщика характеристику нашей лиге
Главный тренер «Карпат» испанец Фран Фернандес в общении с журналистами, представляющими его родную страну, коротко рассказал об уровне украинской Премьер-лиги посредством сравнения с испанскими дивизионами.
«УПЛ? Это как Сегунда (второй дивизион испанского клубного футбола – прим. ред.), но с рядом команд Примеры (первый дивизион испанского клубного футбола – прим. ред.)», – заявил Фернандес.
Напомним, Фран Фернандес приступил к работе с «Карпатами» лишь в январе нынешнего года и пока «львы» провели под его руководством 7 матчей в УПЛ, в которых добыли 4 победы при 1 ничьей и 2 поражениях.
