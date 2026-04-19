Тимур ТУТЕРОВ: «Первые пять секунд я даже не понимал, что произошло»

Украинский нападающий «Эксетера» Тимур Тутеров отметился голом в матче со «Стокпорт Каунти», помог команде сыграть вничью 3:3.

Арендованный у «Сандерленда» футболист вышел на поле во втором тайме и забил гол, который сравнял счет – 2:2.

После матча Тутеров поделился эмоциями от своего гола и развязки встречи с решающим голом голкипера команды Джека Байкрофта на шестой компенсированной минуте:

«Приятно забивать перед большой трибуной, надеюсь, что продолжу это делать. Гол голкипера? Это было невероятно. Первые пять секунд я даже не понимал, что произошло, держался за голову. Это впервые в жизни я вижу, как вратарь забивает гол. Игра с «Бертон Альбион»? Мы должны выиграть два оставшихся матча и сделаем все возможное для этого».

После 44 туров «Эксетер» занимает 21-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 48 очков, что на два меньше, чем у «Уимблдона», который находится за пределами зоны вылета.