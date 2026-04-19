  Тимур ТУТЕРОВ: «Первые пять секунд я даже не понимал, что произошло»
19 апреля 2026, 12:10
Тимур ТУТЕРОВ: «Первые пять секунд я даже не понимал, что произошло»

Гол украинца помог «Эксетеру» сыграть вничью со «Стокпорт Каунти»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тимур Тутеров

Украинский нападающий «Эксетера» Тимур Тутеров отметился голом в матче со «Стокпорт Каунти», помог команде сыграть вничью 3:3.

Арендованный у «Сандерленда» футболист вышел на поле во втором тайме и забил гол, который сравнял счет – 2:2.

После матча Тутеров поделился эмоциями от своего гола и развязки встречи с решающим голом голкипера команды Джека Байкрофта на шестой компенсированной минуте:

«Приятно забивать перед большой трибуной, надеюсь, что продолжу это делать.

Гол голкипера? Это было невероятно. Первые пять секунд я даже не понимал, что произошло, держался за голову. Это впервые в жизни я вижу, как вратарь забивает гол.

Игра с «Бертон Альбион»? Мы должны выиграть два оставшихся матча и сделаем все возможное для этого».

После 44 туров «Эксетер» занимает 21-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 48 очков, что на два меньше, чем у «Уимблдона», который находится за пределами зоны вылета.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
ДЕ ДЗЕРБИ: «Предыдущего тренера уже нет. Сейчас другой этап»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трудно представить Манчестер Сити без этого игрока»
Эксетер Сити Стокпорт Каунти Тимур Тутеров чемпионат Англии по футболу
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Бокс | 18 апреля 2026, 21:17 3
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке

Александр Грицив не оставил шансов опытному представителю Нигерии Оланреваджу Дуродоле

Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Футбол | 19 апреля 2026, 09:30 8
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины

Шовковский ответил, хочет ли он возглавить главную команду страны

Без паники: почему Арсенал – все еще фаворит чемпионской гонки АПЛ
Футбол | 19.04.2026, 10:06
Без паники: почему Арсенал – все еще фаворит чемпионской гонки АПЛ
Без паники: почему Арсенал – все еще фаворит чемпионской гонки АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
Футбол | 18.04.2026, 15:01
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
Мудрик получает невероятную зарплату в Челси. Названы точные цифры
Футбол | 19.04.2026, 07:02
Мудрик получает невероятную зарплату в Челси. Названы точные цифры
Мудрик получает невероятную зарплату в Челси. Названы точные цифры
Популярные новости
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
17.04.2026, 15:20 16
Теннис
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
18.04.2026, 05:05 2
Футбол
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 35
Футбол
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
17.04.2026, 20:45 17
Теннис
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
17.04.2026, 18:02 1
Теннис
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
18.04.2026, 19:59 13
Футбол
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
17.04.2026, 08:05 2
Футбол
