ВИДЕО. Как забил украинец Тутеров в матче чемпионата Англии
Украинец отличился третьим голом за «Эксетер Сити»
18 апреля украинский футболист Тимур Тутеров забил за английский клуб «Эксетер Сити» в 44-м туре Первой лиги.
Украинец вышел на замену на 62-й минуте матча против «Стокпорт Каунти» и уже через восемь минут удачно замкнул передачу.
Старания Тутерова помогли клубу «Эксетер Сити» вырвать боевую ничью – 3:3.
На данный момент на счету украинца 15 матчей за английскую команду, три гола и один ассист.
Первая лига. 44-й тур, 18 апреля
«Эксетер Сити» – «Стокпорт Каунти» – 3:3
Голы: Коул, 35, Тутеров, 70, Байкрофт, 90+6 – Мазерсилл, 9, Стоукс, 29, Бейли, 77
