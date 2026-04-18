ВИДЕО. Как забил украинец Тутеров в матче чемпионата Англии

18 апреля украинский футболист Тимур Тутеров забил за английский клуб «Эксетер Сити» в 44-м туре Первой лиги.

Украинец вышел на замену на 62-й минуте матча против «Стокпорт Каунти» и уже через восемь минут удачно замкнул передачу.

Старания Тутерова помогли клубу «Эксетер Сити» вырвать боевую ничью – 3:3.

На данный момент на счету украинца 15 матчей за английскую команду, три гола и один ассист.

Первая лига. 44-й тур, 18 апреля

«Эксетер Сити» – «Стокпорт Каунти» – 3:3

Голы: Коул, 35, Тутеров, 70, Байкрофт, 90+6 – Мазерсилл, 9, Стоукс, 29, Бейли, 77

