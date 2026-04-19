Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Испания
19 апреля 2026, 11:34 | Обновлено 19 апреля 2026, 11:35
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину

Сливочные уже контактируют с немецким тренером

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Немецкий специалист Юрген Клопп может стать следующим главным тренером мадридского «Реала». Об этом сообщает издание Ruhr Nachrichten.

По информации источника, «сливочные» уже некоторое время контактируют с 58-летним специалистом, готовым вернуться к тренерской работе. Однако Клопп поставил одно условие руководству «Реала» перед тем, как возглавить команду.

Так, немецкий тренер хочет подписать на «Сантьяго Бернабеу» голкипера Ноа Атуболу, проводящего очень сильный сезон во «Фрайбурге». В своем соотечественнике Клопп видит вратаря, который сможет заменить «первого номера» «сливочных» Тибо Куртуа.

В то же время, отмечается, что украинский голкипер Андрей Лунин летом должен покинуть «Реал». Таково требование Клоппа, ведь тот не входит в его планы на «Сантьяго Бернабеу».

Сообщалось, что «Реал» принял неожиданное решение по Лунину.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Андрей Лунин Юрген Клопп Тибо Куртуа
Антон Романенко Источник: El Nacional
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем