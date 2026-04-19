Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину

Немецкий специалист Юрген Клопп может стать следующим главным тренером мадридского «Реала». Об этом сообщает издание Ruhr Nachrichten.

По информации источника, «сливочные» уже некоторое время контактируют с 58-летним специалистом, готовым вернуться к тренерской работе. Однако Клопп поставил одно условие руководству «Реала» перед тем, как возглавить команду.

Так, немецкий тренер хочет подписать на «Сантьяго Бернабеу» голкипера Ноа Атуболу, проводящего очень сильный сезон во «Фрайбурге». В своем соотечественнике Клопп видит вратаря, который сможет заменить «первого номера» «сливочных» Тибо Куртуа.

В то же время, отмечается, что украинский голкипер Андрей Лунин летом должен покинуть «Реал». Таково требование Клоппа, ведь тот не входит в его планы на «Сантьяго Бернабеу».

Сообщалось, что «Реал» принял неожиданное решение по Лунину.