Все зависит от одного человека. Реал принял неожиданное решение по Лунину

Мадридский «Реал» уже работает над тем, какой вид будет иметь команда в следующем сезоне. Об этом сообщает La Razon.

В клубе определили когорту игроков, которые точно останутся в команде. В нее вошли вратарь Тибо Куртуа, защитники Эдер Милитао, Трент Александер-Арнольд, Альваро Каррерас и Дин Хейсен, полузащитники Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамэни и Арда Гюлер, нападающие Винисиус Жуниор и Килиан Милиан.

Что касается украинского голкипера Андрея Лунина, то в «Реале» ценят то, что он работает и ни на что не жалуется. Так что он может остаться в клубе, если сам того захочет.

Также руководство «сливочных» хорошо восприняло работу главного тренера Альваро Арбелоа. Однако решение о его будущем еще не принято, и маловероятно, что он останется в мадридском клубе.

