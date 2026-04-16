Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это слишком». Лунин отреагировал на скандальное удаление Камавинги
16 апреля 2026, 10:39 | Обновлено 16 апреля 2026, 11:33
Украинский вратарь Реала дал оценку действиям арбитра

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал удаление своего одноклубника Эдуардо Камавинги в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (3:4).

На 86-й минуте встречи 23-летний хавбек «сливочных» получил второе предупреждение за то, что после своего фола взял мяч в руки и несколько секунд не отдавал его соперникам.

Уже после матча журналисты попросили Лунина, покидавшего мюнхенский стадион «Альянц Арену», прокомментировать этот эпизод. В ответ Андрей коротко заявил: «Слишком большое преувеличение (момента со стороны арбитра – прим.)».

Бавария Реал Мадрид Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов Эдуардо Камавинга
Антон Романенко Источник: X (Twitter)
3.14****
Читай правила, скамеечник, и не будешь удивляться. почему арбитры удаляют игроков.... Это тебе на колхозный футбол, где судья со страшного бодуна , мог творить на поле все что угодно... Прошли те времена, когда на полях Европы процветал судейский беспредел.
