«Это слишком». Лунин отреагировал на скандальное удаление Камавинги

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал удаление своего одноклубника Эдуардо Камавинги в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (3:4).

На 86-й минуте встречи 23-летний хавбек «сливочных» получил второе предупреждение за то, что после своего фола взял мяч в руки и несколько секунд не отдавал его соперникам.

Уже после матча журналисты попросили Лунина, покидавшего мюнхенский стадион «Альянц Арену», прокомментировать этот эпизод. В ответ Андрей коротко заявил: «Слишком большое преувеличение (момента со стороны арбитра – прим.)».