«Где он был?» Испанский журналист резко оценил игру Лунина с Баварией
Пако Гонсалес раскритиковал украинского вратаря Реала
Испанский журналист Пако Гонсалес раскритиковал игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в моменте первого гола мюнхенской «Баварии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
На 6-й минуте встречи после подачи углового полузащитник хозяев Александар Павлович отправил мяч в ворота «сливочных» практически с линии ворот. Лунин сыграл не слишком удачно в этом моменте. Андрей не смог дотянуться до игровой сферы и упал в ворота.
Комментируя действия украинского вратаря мадридского клуба, Гонсалес заявил в эфире программы Tiempo de Juego: «Где был вратарь? Он действовал как настоящий новичок».
Ранее другой испанский журналист Роберто Гомес критически оценил игру Лунина в первом матче с «Баварией».
