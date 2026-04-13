  Испанский журналист: «Лунин выглядел очень слабо»
13 апреля 2026, 10:03 | Обновлено 13 апреля 2026, 10:04
Испанский журналист: «Лунин выглядел очень слабо»

Украинцу все еще вспоминают поражение в матче с Баварией

Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский журналист Роберто Гомес критически оценил игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:2).

«С Куртуа в воротах «Реал» не проиграл бы эту встречу. Лунин выглядел очень слабо, оба гола можно было отбить. Арбелоа избрал плохой состав, очень плохой состав. Ни Гюллер, ни Тьяго Питарч, ни Каррерас не готовы к подобным матчам. Соперник был слишком силен для них.

Арбелоа допустил серьезную ошибку, и это может дорого ему обойтись. «Реал» играл очень глубоко и как команда второго сорта, прибегая к длинным передачам на Винисиуса и Мбаппе. Но списывать «Реал» со счетов – это огромная ошибка», – сказал Гомес в эфире программы La Tribu на радио Marca.

Ранее другой испанский журналист Маноло Лама назвал игру Лунина в матче с «Баварией» отличным выступлением.

Антон Романенко Источник: Marca
Ну й баран
