«Прекрасное выступление». Испанский журналист оценил игру Лунина с Баварией

Испанский журналист Маноло Лама оценил действия игроков мадридского «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:2).

Лучшими на поле в составе «сливочных», по мнению сотрудника COPE, были украинский вратарь Андрей Лунин и французский нападающий Килиан Мбаппе. Их игру Лама оценил как «прекрасную».

Также журналист определил худшего игрока «Реала» в этом матче. Им стал защитник Альваро Каррерас. Лама написал, что 23-летний футболист его разочаровал.

Сообщалось, что Лунина обвинили в поражении от «Баварии».