Лига чемпионов08 апреля 2026, 15:29 |
744
2
«Прекрасное выступление». Испанский журналист оценил игру Лунина с Баварией
Маноло Лама отметил действия украинского вратаря
08 апреля 2026, 15:29 |
744
Испанский журналист Маноло Лама оценил действия игроков мадридского «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:2).
Лучшими на поле в составе «сливочных», по мнению сотрудника COPE, были украинский вратарь Андрей Лунин и французский нападающий Килиан Мбаппе. Их игру Лама оценил как «прекрасную».
Также журналист определил худшего игрока «Реала» в этом матче. Им стал защитник Альваро Каррерас. Лама написал, что 23-летний футболист его разочаровал.
Сообщалось, что Лунина обвинили в поражении от «Баварии».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 апреля 2026, 08:20 21
Президент клуба попросил удалить пост
Футбол | 08 апреля 2026, 15:55 0
Мадридцы уверены в своем успехе
Олимпийские игры | 08.04.2026, 07:51
Футбол | 08.04.2026, 09:59
Теннис | 08.04.2026, 15:37
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Це якась карма пропускати мінімум 2, навіть якщо граєш добре...
Сыграл нормально, не зря его вызнали лучшим в составе еала.
Популярные новости
06.04.2026, 23:55 8
07.04.2026, 05:02
07.04.2026, 10:12 5
07.04.2026, 06:23 29
06.04.2026, 18:46 5
07.04.2026, 04:22 2
07.04.2026, 09:43 4
Футбол